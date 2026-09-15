العين يحصل على «النصر».. ورباعية تاريخية تُخيّب بداية رونالدو الآسيوية

استهل العين مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بانتصار مستحق على ضيفه النصر السعودي 4-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد، «الثلاثاء».

ويدين «الزعيم» بهذا الانتصار إلى مهاجمه حسين رحيمي والذي سجل هدفين، فجاء الاول بعد خطاء ارتكبه عبد الاله العامري، عندما أعاد الكرة باتجاه حارس مرماه نواف العقيدي، لتصل إلى مهاجم العين ويسدد من زاوية صعبة كرة مرت من أسفل أقدام الحارس إلى داخل الشباك «25».

واستغل «رحيمي» توزيعة عرضية من كاكو، حولها مباشرة على يمين حارس النصر، «63»، قبل أن يضيف شقيقه سفيان رحيمي، أهداف الزعيم بتسجيله الهدف الثالث من تمريرة ضربت عمق دفاع النصر وأودعها على يسار الحارس، وصدق عليها تقنيه الفار «72».

واختتم البديل جياكوماكيس مهرجان أهداف العين، بعدما قاد سفيان رحيمي هجمة مرتدة سريعة ومرر كرة وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس النصر، ليضعها المهاجم اليوناني بهدوء في الشباك، «85».

وفرض العين شخصيته على اللقاء منذ الدقائق الأولى، والتي شهدت إضاعة فرصة مُحققة بعد مرور ثلاث دقائق فقط، حينما أبعاد القائم تسديدة حسين رحيمي.

وواصل العين ضغطه بحثاً عن هدف التقدم، في الوقت الذي ظهر فيه حارسه خالد عيسى في الموعد ليحافظ على شباكه نظيفة، بعدما تصدى ببراعة لضربة رأس من إنتيمو مارتنيز عقب ركلة ركنية، في واحدة من أبرز فرص النصر القليلة خلال الشوط الأول.

ومع مرور الدقائق، فرض العين سيطرته بصورة أكبر واقترب تدريجياً من مرمى النصر، وكاد رحيمي أن يمنح فريقه التقدم بعدما وجد نفسه في وضع مناسب أمام المرمى، لكن المدافع عبد الإله العمري تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة قبل أن تعبر خط المرمى.

وفي الشوط الثاني، أحكم العين تنظيمه الدفاعي ونجح في تضييق المساحات أمام لاعبي النصر، ليحد من خطورة نجوم العالمي، كريستيانو رونالدو وساديو ماني، وجواو فيلكس ويبعدهم عن مناطق التأثير الهجومي، مع تألق لافت من الحارس خالد عيسى والذي أجاد في التعامل مع الكرات التي وصلته وأبرزها تسديدة رونالدو والتي أبعدها من مكان صعب لمرماه.