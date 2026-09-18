مدرب منتخب البرتغال يحسم موقفه من ضم كريستيانو رونالدو

استُدعي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة منتخب البرتغال لخوض الجولات الأربع الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفق قائمة أعلنها الجمعة المدرب الجديد جورجي جيزوس.

وضمّت أول قائمة للمدرب البرتغالي البالغ 71 عاما اسم صاحب الكرات الذهبية الخمس الذي بلغ سن الـ41 ويخوض الموسم الأخير في مسيرته.

وكان جيزوس الذي خلف الإسباني روبرتو مارتينيس بعد كأس العالم 2026، أشرف الموسم الماضي على قائد منتخب البرتغال عندما كان مدربا لنادي النصر السعودي، حيث لا يزال "سي آر 7" يلعب في صفوفه بعد أن أعلن في أغسطس الماضي أن هذا الموسم سيكون "على الأرجح" الأخير له كلاعب كرة قدم محترف.

وخلال كأس العالم هذا الصيف، أصبح ابن جزيرة ماديرا أول لاعب في التاريخ يسجل أهدافا في ست نسخ مختلفة من المونديال، لكن البطولة انتهت بصورة مخيبة، بعدما ودّعت البرتغال المنافسات من ثمن النهائي بخسارتها بهدف نظيف أمام إسبانيا التي تُوجت لاحقا باللقب.

وكان مارتينيس تعرض حينها لانتقادات واسعة بسبب اعتماده الدائم على رونالدو في التشكيلة الأساسية، ومنحه وقت لعب محدودا جدا لبديله غونسالو راموش.

وقال جيزوس الجمعة خلال مؤتمر صحافي عن رونالدو "إنه لاعب مثل الآخرين، إذا قدّم الأداء المطلوب فإنه يلعب، وإذا لم يقدّمه فلن يلعب".

وأضاف "له مكانة مختلفة لأن مسيرته مختلفة، فقد فاز بخمس كرات ذهبية. لكن هل يؤثر ذلك في قراراتي؟ لا".

ومن بين أبرز المستجدات القليلة في القائمة التي أعلنها جيزوس وضمت 25 لاعبا، عودة مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني فابيو سيلفا، ولاعب وسط بنفيكا جواو بالينيا.

كما ضمت القائمة لاعبي باريس سان جرمان الفرنسي فيتينيا وجواو نيفيش ونونو مينديش.

وكانت البرتغال أحرزت لقب دوري الأمم عامي 2019 و2025، وستستهل النسخة الجديدة من المسابقة باستضافة ويلز الخميس في لشبونة، قبل أن تحل ضيفة على النروج في 27 سبتمبر، ثم على الدنمارك في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تستضيف النروج مجددا في الرابع من الشهر ذاته في بورتو.

تشكيلة البرتغال

- حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتينغ)، صامويل سواريس (بنفيكا لشبونة).

- الدفاع: غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نونو تافاريس (لاتسيو الإيطالي)، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي)، ريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، توماس أراوجو (بنفيكا).

- الوسط: برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو بالينيا (بنفيكا)، جواو نيفيش، فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، روبن نيفيش (الهلال السعودي)، برناردو سيلفا (ريال مدريد الإسباني).

- الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، فابيو سيلفا (بوروسيا دورتموند الألماني)، فرانسيسكو ترينكاو (الأهلي السعودي)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، غونسالو راموش (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (النصر السعودي)، بيدرو نيتو (تشلسي الإنحليزي) ورافايل لياو (غلطة سراي التركي).