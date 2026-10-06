كريستيانو رونالدو يقرر عدم الاعتزال دولياً بعد أزمته مع جيسوس مدرب البرتغال

أعلن النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، أنه لن يعتزل اللعب دولياً بعد أزمته مع المدير الفني لمنتخب بلاده جورجي جيسوس خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وسيكون متاحاً للانضمام لمعسكر البرتغال في نوفمبر.

وكان كريستيانو غادر معسكر منتخب بلاده في كوبنهاغن، قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، وسط حالة من الجدل بشأن علاقته بالمدرب جورجي جيسوس.

وجاء قرار رونالدو بعد ساعات من المؤتمر الصحافي للمدرب البرتغالي، الذي تحدث خلاله عن وضع قائد المنتخب، مؤكداً أن النجم المخضرم لن يبدأ مواجهة الدنمارك أساسياً، وأن جونزالو راموس سيكون الخيار الأول في الهجوم، على أن تتحدد إمكانية مشاركة رونالدو وفقاً لظروف المباراة.