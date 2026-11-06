رونالدو يعلن اعتزاله دولياً.. خاض 234 مباراة

أعلن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أمس، اعتزاله اللعب الدولي عن عُمر 41 عاماً، عبر حسابه على «إنستغرام»، وذلك بعد أسابيع عدة من أزمة شهدت مغادرته معسكر المنتخب الوطني إثر خلاف مع مدربه جورجي جيزوس، لعدم إشراكه في إحدى مباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وقال رونالدو في مقطع فيديو «اليوم يصل مشواري مع المنتخب الوطني إلى نهايته»، وخاض مهاجم النصر السعودي، الذي بدأ مسيرته الدولية عام 2003، 234 مباراة بقميص المنتخب البرتغالي وسجل 146 هدفاً.