«الإمارات اليوم» تكشف موعد وصول رونالدو مع النصر ومقر إقامته في العين

علمت «الإمارات اليوم» أن بعثة فريق النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ستصل إلى مدينة العين في الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام «الزعيم»، المقررة في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وستقيم بعثة النصر في فندق «أيلا جراند» بوسط مدينة العين، بدلاً من فندق «فور سيزون» الذي اعتادت أندية سعودية الإقامة فيه خلال زياراتها السابقة إلى المدينة لخوض مبارياتها أمام «الزعيم».

وتأتي إقامة النصر في الفندق الجديد وسط إجراءات من السرية، تجنباً لتكرار سيناريو الزيارة السابقة للفريق، بقيادة رونالدو، إلى العين لمواجهة «الزعيم» في ربع نهائي البطولة الآسيوية، عندما سعت بعض الجماهير إلى حجز غرف في الفندق نفسه أملاً في لقاء النجم البرتغالي.

ويجري النصر حصته التدريبية الختامية مساء الإثنين على استاد هزاع بن زايد، وفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تنص على فتح أول 15 دقيقة من الحصة التدريبية أمام وسائل الإعلام فقط، دون السماح للجماهير بالحضور.