مدرب الإمارات: مونديال 2022 آخر فرصة لميسي

قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا (47 عاماً)، إن «لاعب منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، هو نجمه المفضل»، مشيراً إلى أنه - كما صرّح ميسي لوسائل إعلام بإن هذا آخر كأس عالم سيشارك فيه - يتمنى أن يهدي منتخب بلده الأرجنتين لقب البطولة، لافتاً إلى أنه يأمل في أن يتأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية في كأس العالم، مؤكداً أن منتخب الأرجنتين ظهر أخيراً بمستوى فني متطوّر، ويمكنه المنافسة بقوة في هذا المونديال، علماً أن منتخب الأرجنتين سيلعب ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات: السعودية والمكسيك وبولندا.

وقال أروابارينا لـ«الإمارات اليوم»: «اتمنى أن يختم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشواره الكروي مع منتخب بلده بتحقيق إنجاز تاريخي، وهذه آخر فرصه له للفوز بلقب البطولة، خصوصاً أن ميسي لاعب كبير ولديه خبرة وتجربة كبيرة في ملاعب كرة القدم، ويمكنه صنع الفارق في صفوف المنتخب الأرجنتيني».

وأضاف: «ننتظر بشغف انطلاقة مباريات كأس العالم، وبالتأكيد سأشجع منتخب بلدي الأرجنتين، وأتمنى فوزه بلقب البطولة».

وعن مستوى المنتخب الأرجنتيني وحظوظه، أكد أروابارينا أن منتخب الأرجنتين مستواه حالياً جيد جداً هذه السنة. وأضاف أروابارينا: «بالنسبة لي كمواطن أرجنتيني، فإنني أتمنى أن يتمكن المنتخب الأرجنتيني من التأهل للمباراة النهائية، لكن هناك في المقابل أربعة أو خمسة منتخبات لديها القوة أو القدرة لبلوغ النهائي، وهي إلى جانب الأرجنتين: فرنسا وألمانيا وهولندا، وهي أيضاً هذه السنة مستواها جيد جداً، وسنرى ذلك، لكن كل هذه التكهنات في علم الغيب».

«التانغو» ظهر أخيراً بمستوى فني متطوّر، ويمكنه المنافسة بقوة في المونديال.