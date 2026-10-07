كريستيانو رونالدو تعليقاً على منشور وداع ميسي: قصتك ستبقى خالدة إلى الأبد

وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى غريمه التاريخي ليونيل ميسي، عقب الوداع المؤثر للنجم الأرجنتيني من الملاعب الدولية.

وعلّق رونالدو على منشور ميسي عبر «إنستغرام» بمناسبة نهاية مشواره الدولي، قائلاً: «ليو، سنوات طويلة من الدفاع عن بلدك وقصة ستبقى خالدة إلى الأبد. لك كل احترامي على كل ما حققته مع الأرجنتين. عناق».

وحظيت رسالة رونالدو بتفاعل واسع وتناقلتها وسائل إعلام عدة، من بينها صحيفة «ماركا» الإسبانية، التي أشارت إلى أن الاحترام المتبادل بين النجمين ظل قائماً رغم المنافسة الشرسة التي جمعتهما على مدار أكثر من 15 عاماً، في واحدة من أبرز المنافسات الفردية في تاريخ كرة القدم.

وخاض ميسي، فجر الأربعاء، مباراته الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين، وسجّل هدفاً وصنع اثنين، في الفوز على بنين بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ودية على استاد «إستاديو مونومنتال» في بوينس آيرس.

ووصف ميسي، البالغ 39 عاماً، هذه المناسبة بأنها «أحزن يوم في مسيرتي»، بعد أكثر من عقدين من تمثيل منتخب بلاده، في مسيرة جعلته أحد أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ.