جامعة بوينس آيرس تمنح ميسي الدكتوراه الفخرية قبل ظهوره الأخير مع الأرجنتين

منحت جامعة بوينس آيرس شهادة الدكتوراه الفخرية لمهاجم إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قبل ساعات قليلة من ظهوره الأخير بقميص منتخب بلاده.

وقال النجم الأرجنتيني بعد تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية: "أشكركم كثيراً على هذا التكريم الرائع، لأنه يقدر كل ما قدمته في مجال الرياضة، حصولي على هذه الشهادة أمر رائع".

وأضاف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: "إنه يوم مميز بالنسبة لي، أعلم أنني بصدد لحظات صعبة للغاية، سأحاول الاستمتاع حاليا، أنا هادئ، ولكن كلما اقترب موعد المباراة، يزداد شعوري بالتوتر".

وختم ميسي: "بداية اليوم بهذه الطريقة وهذا التكريم يجعل له طابعا مميزا، لذا أشكركم، وأحييكم بشدة".

وسيخوض ميسي مباراته الدولية الأخيرة في ودية بين الأرجنتين وبنين.

وكان ميسي أعلن عن اعتزاله دوليا في 31 أغسطس الماضي، ليسدل الستار على مسيرة طويلة دامت أكثر من 20 عاما مع منتخب بلاده، حقق خلالها لقب كوبا أمريكا مرتين في 2021 و2024، وكأس العالم 2022.

وتشمل إنجازات ميسي أيضاً الحصول على فضية كوبا أمريكا ثلاث مرات في 2007 و2015 و2016، وفضية مونديالي 2014 و2026.