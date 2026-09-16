ميسي يعود إلى قائمة الأرجنتين رغم اعتزاله الدولي

ضمت قائمة منتخب الأرجنتين اسم النجم ليونيل ميسي، رغم إعلانه اعتزال اللعب الدولي، استعداداً لمباريات الفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويأتي استدعاء ميسي إلى قائمة الأرجنتين في ظل رغبة الجهاز الفني في منحه فرصة جديدة لارتداء قميص المنتخب، وسط ترقب لمشاركته في المباريات المقبلة، في ظل مسيرته التاريخية مع "ألبيسيليستي".

وكان ميسي قد قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، إلى جانب الفوز بلقب كوبا أميركا عامي 2021 و2024، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي.

ويترقب عشاق المنتخب الأرجنتيني ظهور ميسي مجدداً بقميص بلاده، بعدما أصبح وجوده مع الفريق محل اهتمام كبير في ظل الحديث عن نهاية مسيرته الدولية.