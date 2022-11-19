محمد عبدالله وطاقمه.. الإمارات حاضرة تحكيمياً

يستعد طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، للظهور في كأس العالم 2022، التي تنطلق في قطر اليوم وحتى 18 ديسمبر المقبل، حيث أنهى الطاقم، الذي سافر إلى الدوحة يوم التاسع من نوفمبر الجاري، تحضيراته واستعداداته للمشاركة في المونديال، بعد فترة إعداد طويلة استمرت نحو أربع سنوات، منذ أن تم الإعلان من قِبل الاتحاد الدولي (فيفا) عن اختياره ضمن القائمة الأولية للحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم، في حين قال محمد عبدالله حسن، لـ«الإمارات اليوم»: «إن طموحه الظهور المشرف وإدارة أدوار متقدمة في المونديال»، مؤكداً جاهزيته التامة للحدث، واصفاً وجوده في المونديال للمرة الثانية على التوالي بأنه «شهادة فخر يعتز بها»، لافتاً إلى أن استعدادات طاقم التحكيم الإماراتي للمونديال تواصلت منذ مونديال روسيا 2018.

واجتاز الطاقم الإماراتي الذي يضم كذلك الحكمين المساعدين محمد أحمد الحمادي وحسن المهري - وظل موجوداً مع بعضه لسنوات طويلة امتدت لنحو 12 عاماً - كل اختبارات اللياقة البدنية (كوبر) التي أجريت للحكام، من بينها الاختبارات التي أقيمت لحكام المونديال في إسبانيا، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الماضي، كما شارك الطاقم في ورشة حكام المونديال في الدوحة الشهر الجاري.

وتعدّ هذه المرة السابعة التي يوجد فيها التحكيم الإماراتي في كأس العالم، بعدما تواجد في ست مرات سابقة، بدءاً بكأس العالم 94 و98 و2002 و2006 و2010 و2018.

ويعدّ الحكم محمد عبدالله حسن ثاني حكم ساحة إماراتي يوجد في كأس العالم، بعد الحكم الدولي السابق علي بوجسيم، الذي يعدّ أول حكم ساحة إماراتي يشارك في كأس العالم، في حين يعدّ ذلك الظهور الرابع لحكمين مساعدين في كأس العالم، بعد المونديالي المساعد عيسى درويش في مونديال ألمانيا 2006، والمونديالي المساعد صالح المرزوقي في مونديال جنوب إفريقيا 2010، وظهور محمد أحمد الحمادي وحسن المهري في مونديال روسيا 2018.

ومثل الظهور المشرف للطاقم الإماراتي في النسخة الماضية من البطولة، التي أقيمت في روسيا، والمستوى التحكيمي اللافت الذي قدمه الحكم محمد عبدالله حسن في إدارته العديد من المباريات المهمة التي تسند إليه، والتي كان أبرزها قيادته لنهائي دوري أبطال آسيا للأندية 2021 بين الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وراء اختيار «فيفا» والاتحاد الآسيوي طاقم التحكيم الإماراتي.

وتترقب الساحة الرياضية ظهوراً مشرفاً للصافرة الإماراتية في المونديال، وتعويض غياب منتخب الإمارات عن هذا الحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمونديال، لولا خسارته أمام أستراليا في مباراة «الملحق الآسيوي» المؤهل لكأس العالم.

ويتميز حكم الساحة محمد عبدالله حسن (44 عاماً)، الحاصل على الشارة الدولية في التحكيم في 2010، بخبرات كبيرة في قيادة أهم المباريات الدولية، التي كان أبرزها مشاركته في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، وكذلك إدارته للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للأندية 2021 بين الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وعلى صعيد الحكمين المساعدين محمد أحمد الحمادي وحسن المهري، فهما يمتلكان خبرة كبيرة، بعدما قادا العديد من المباريات الدولية، سواء في البطولات الآسيوية في دوري أبطال آسيا أو كأس آسيا أو كأس العالم الماضية في روسيا 2018، إذ حصل الحمادي على الشارة الدولية في 2012، فيما نال المهري الذي بدأ مسيرته في التحكيم في 2003 شارة التحكيم الدولية في 2011.

وعبّر محمد أحمد الحمادي عن سعادته بالظهور الثاني في المونديال، مشدداً على أن الصافرة الإماراتية تسعى إلى ترك بصمة في البطولة، مشيراً إلى أنه ينتظر انطلاقة الحدث بشغف وعلى أحر من الجمر.

بدوره، قال حسن المهري، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه استعد تماماً للمونديال، من أجل ظهور مميز ومشرف للطاقم التحكيمي الإماراتي، الذي يعكس المستوى المتطوّر للتحكيم الإماراتي».

تاريخ التحكيم الإماراتي في كأس العالم.. 7 مرات

■ حكم الساحة الدولي السابق علي بوجسيم في دورات 94 و98 و2002.

■ الحكم المساعد الدولي السابق عيسى درويش في 2006.

■ الحكم المساعد الدولي السابق صالح المرزوقي في 2010.

■ طاقم التحكيم: حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن، والمساعدان محمد أحمد الحمادي وحسن المهري في 2018.

■ طاقم التحكيم: حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن، والمساعدان محمد أحمد الحمادي وحسن المهري في 2022.