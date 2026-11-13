المنتخب يواجه هندوراس اليوم في أول «ودية» مع المدرب زلاتكو

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، في الساعة 18:10، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، مواجهة ودية مهمة أمام منتخب هندوراس، ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية، التي تأجلت لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 حتى 21 يناير 2028، بدلاً من موعدها السابق الذي كان مقرراً خلال الفترة من السابع من يناير حتى الخامس من فبراير 2026.

وتُعد هذه أول مباراة ودية للمنتخب استعداداً للبطولة الآسيوية، كما أنها أول مباراة ودية يخوضها الأبيض في عهد المدرب الكرواتي، زلاتكو داليتش، الذي قاد المنتخب أخيراً في «كأس الخليج 27» التي أقيمت في السعودية، من دون أن يخوض أي مباراة ودية، ورغم ذلك نجح معه في حصد لقب الوصيف، بعدما بلغ المباراة النهائية وخسر أمام المنتخب السعودي.

وكان المنتخب قد دشن، الاثنين الماضي، معسكراً داخلياً في أبوظبي، بمشاركة 26 لاعباً، يتخلله أيضاً خوض مباراة ودية أخرى أمام المنتخب السوري، يوم 17 الجاري، على استاد هزاع بن زايد في العين.

وجاء اختيار زلاتكو للقائمة الجديدة بعد مشاهدته مباريات دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين، إلى جانب متابعته مباريات الأندية المحلية في دوري أبطال آسيا للنخبة، و«دوري أبطال آسيا 2»، ودوري أبطال الخليج، إذ حصل المدرب على فرصة كافية لاختيار العناصر المناسبة للمرحلة المقبلة، وفقاً لرؤيته الفنية.

وتُعد المباراة فرصة جيدة لزلاتكو للوقوف على جاهزية لاعبيه في القائمة الجديدة التي ضمت 26 لاعباً، إذ يُتوقع أن يمنح المدرب الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة، بهدف الوصول إلى القائمة النهائية استعداداً للمرحلة المقبلة، التي تنتظر المنتخب خلالها تحديات كبيرة تتطلب الجاهزية التامة، خصوصاً في أعقاب المستوى الفني المميز الذي قدمه في «خليجي 27»، وعزز من خلاله ثقة الجمهور الإماراتي به.

ووضع زلاتكو اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب المباراة، عقب الحصص التدريبية اليومية التي خاضها المنتخب منذ بداية معسكره الحالي على ملعب فندق ريتز كارلتون في أبوظبي، وبدأ الجهاز الفني للمنتخب التخطيط لخوض أكبر عدد من المباريات الودية، مستفيداً من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل البطولة.

ويحتل المنتخب حالياً المركز الـ65 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، فيما يحتل منتخب هندوراس المركز الـ67 عالمياً.

يُذكر أن الأبيض سبق أن التقى منتخب هندوراس ودياً في أكتوبر 2018، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، بعدما تقدم منتخب هندوراس بهدف في الشوط الأول، قبل أن يدرك عمر عبدالرحمن «عموري» التعادل للمنتخب الإماراتي في الشوط ذاته، وأقيمت المباراة في مدينة برشلونة الإسبانية، خلال معسكر خاضه الأبيض استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات.

وعلى صعيد منتخب هندوراس، فإنه يُعد من المنتخبات الجيدة، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وسبق له الظهور ثلاث مرات في كأس العالم، أعوام 1982 و2010 و2014.

وكان منتخب هندوراس قريباً من التأهل إلى كأس العالم 2026، لكن تعادله سلبياً أمام كوستاريكا حرمه من بلوغ النهائيات.

وضمت قائمة اللاعبين الجديدة 26 لاعباً هم: خالد عيسى، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وكوامي كويدو، وخليفة الحمادي، ويوسف المرزوقي، وعلاء الدين زهير، وساشا إيفكوفيتش، وماركوس ميلوني، وخالد الظنحاني، وزايد الزعابي، وريتشارد أكونور، وروبن فيليب، وعبدالله حمد، وعصام فايز، ولوان بيريرا، ومامادو كوليبالي، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمينيز، ومحمد جمعة المنصوري، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وبرونو دي أوليفيرا، وعلي صالح، وسلطان عادل، وعثمان كامارا.

. «الأبيض» سبق أن التقى منتخب هندوراس ودياً في أكتوبر 2018، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.