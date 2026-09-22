المنتخب يؤدي أول تدريب في جدة اليوم استعداداً لـ «خليجي 27»

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، أول حصة تدريبية في مدينة جدة السعودية، وذلك عقب وصوله مساء أمس، استعداداً للمشاركة في كأس الخليج (خليجي 27) المقامة في المملكة من 23 الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل.

ويتدرب «الأبيض» استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره اليمني بعد غد، في أولى مبارياته في البطولة التي يلعب خلالها ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً قطر والبحرين.

ويركز الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الكرواتي داليتش زلاتكو، خلال التدريب، على الوقوف على جاهزية اللاعبين، ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، إلى جانب تحديد طريقة وأسلوب اللعب اللذين سيعتمدهما الجهاز الفني بدءاً من البطولة الخليجية المرتقبة.

وعلى الصعيد الإداري، يحظى المنتخب بدعم واهتمام كبيرين من اتحاد كرة القدم، بهدف الظهور بصورة قوية ومشرفة في كأس الخليج، ومحو الصورة السابقة التي أدت إلى تراجع المنتخب وإخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2026، رغم أن فرصته كانت كبيرة للغاية.

وحرص زلاتكو خلال فترة التجمع الأخيرة التي أقيمت في أبوظبي، رغم قصر مدتها، على التعرف إلى اللاعبين عن قرب، ومعرفة الإمكانات الفنية لكل لاعب، ومدى الجاهزية الفنية والبدنية لعناصره، من أجل اختيار اللاعبين الأنسب والأكثر جاهزية واستعداداً لتطبيق أفكاره وخططه الفنية على أكمل وجه، إلى جانب تركيز الجهاز الفني على عملية الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

ويخطط زلاتكو وطاقمه الفني المساعد، خلال المشاركة المرتقبة، لظهور المنتخب بأفضل صورة ممكنة، والعمل على وضع بصمته الفنية، رغم تسلمه المهمة خلال فترة قصيرة، خلفاً للمدرب السابق الروماني أولاريو كوزمين.

وشهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب في أبوظبي - التي انطلقت الأربعاء الماضي - جدية كبيرة من اللاعبين وحرصاً على الاستفادة القصوى من فترة الإعداد القصيرة قبل السفر إلى السعودية، والعمل على تنفيذ تعليمات المدرب.

ويُنتظر أن يكون الجهاز الفني قد وقف على الحالة الفنية والبدنية لبعض اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة في الفترة الماضية، لاسيما لاعب شباب الأهلي جويلهرم بالا.

من جهة أخرى، مثّل قرار اتحاد كرة القدم ضم اللاعب الدولي السابق إسماعيل مطر إلى عضوية الجهاز الفني، دفعة قوية للمنتخب، نظراً إلى معرفته الكبيرة باللاعبين وقربه منهم وعلاقته القوية بهم.

قائمة المنتخب

تضم قائمة المنتخب 26 لاعباً هم: خالد عيسى وحمد المقبالي وفهد الظنحاني، وماركوس ميلوني وزايد الزعابي وخالد الظنحاني، وخليفة الحمادي وعلاء الدين زهير وساشا، ولوكاس بيمنتا وإريك دي مينريس وروبن فيليب، ولوان بيريرا وعبدالله حمد ومامادو كوليبالي، وعصام فايز وفابيو دي ليما ونيكولاس خيمنيز، وحارب عبدالله وبرونو أوليفيرا وعلي صالح، ويوري سيزار وريتشارد أكونور وجويلهرم دا سيلفا (بالا)، وسلطان عادل وعثمان كامارا.