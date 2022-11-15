كأس العالم 2022: تاريخ البدء وجدول المباريات والفرق والملاعب والنهائي
فيما يلي ما يجب معرفته حول كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر.
* متى سيبدأ كأس العالم 2022؟
- ستقام بطولة كأس العالم هذا العام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر كانون الأول المقبل.
- ستبدأ البطولة بمباراة المجموعة الأولى بين قطر المضيفة والإكوادور يوم 20 نوفمبر.
- تنطلق بطولة كأس العالم قبل يوم من الموعد السابق المقرر لضمان خوض الدولة المضيفة المباراة الافتتاحية.
* ما هي الفرق المشاركة؟
- تضم كأس العالم 32 منتخبا وستبدأ بدور المجموعات، مع تقسيم الفرق إلى ثماني مجموعات تتألف كل منها من أربعة فرق.
- المجموعة الأولى: قطر (البلد المضيف)والإكوادور والسنغال وهولندا.
- المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.
- المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.
- المجموعة الرابعة: فرنسا وأستراليا والدنمرك وتونس.
- المجموعة الخامسة: إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان.
- المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا.
- المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.
- المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.
* ما هي أماكن إقامة المباريات؟
- تقام المباريات على ثمانية ملاعب، وهي البيت وخليفة الدولي والثمامة وأحمد بن علي ولوسيل واستاد 974 والمدينة التعليمية والجنوب.
- ملعب لوسيل هو أكبر الملاعب الثمانية التي ستستضيف نهائيات كأس العالم بسعة 80 ألف متفرج.
- تقع جميع الملاعب في محيط 40 كيلومترا من وسط الدوحة.
* ما هو جدول المباريات؟
- سيكون النظام هو دور المجموعات عندما يلعب كل فريق ثلاث مباريات.
ستحصل الفرق على ثلاث نقاط للفوز ونقطة واحدة للتعادل. يختتم دور المجموعات في 2 ديسمبر كانون المقبل.
- يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر. ستبدأ مراحل خروج المغلوب في 3 ديسمبر بنظام مباراة واحدة لكل فريق مشارك في هذه الأدوار، ويمكن أن تمتد المباراة إلى وقت إضافي ثم ركلات ترجيح لتحديد الفائز.
* ما هو موعد النهائي؟
- تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر على ملعب لوسيل.
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