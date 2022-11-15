كأس العالم 2022: تاريخ البدء وجدول المباريات والفرق والملاعب والنهائي

فيما يلي ما يجب معرفته حول كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر.

* متى سيبدأ كأس العالم 2022؟

- ستقام بطولة كأس العالم هذا العام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر كانون الأول المقبل.

- ستبدأ البطولة بمباراة المجموعة الأولى بين قطر المضيفة والإكوادور يوم 20 نوفمبر.

- تنطلق بطولة كأس العالم قبل يوم من الموعد السابق المقرر لضمان خوض الدولة المضيفة المباراة الافتتاحية.

* ما هي الفرق المشاركة؟

- تضم كأس العالم 32 منتخبا وستبدأ بدور المجموعات، مع تقسيم الفرق إلى ثماني مجموعات تتألف كل منها من أربعة فرق.

- المجموعة الأولى: قطر (البلد المضيف)والإكوادور والسنغال وهولندا.

- المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.

- المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.

- المجموعة الرابعة: فرنسا وأستراليا والدنمرك وتونس.

- المجموعة الخامسة: إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان.

- المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا.

- المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

- المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

* ما هي أماكن إقامة المباريات؟

- تقام المباريات على ثمانية ملاعب، وهي البيت وخليفة الدولي والثمامة وأحمد بن علي ولوسيل واستاد 974 والمدينة التعليمية والجنوب.

- ملعب لوسيل هو أكبر الملاعب الثمانية التي ستستضيف نهائيات كأس العالم بسعة 80 ألف متفرج.

- تقع جميع الملاعب في محيط 40 كيلومترا من وسط الدوحة.

* ما هو جدول المباريات؟

- سيكون النظام هو دور المجموعات عندما يلعب كل فريق ثلاث مباريات.

ستحصل الفرق على ثلاث نقاط للفوز ونقطة واحدة للتعادل. يختتم دور المجموعات في 2 ديسمبر كانون المقبل.

- يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر. ستبدأ مراحل خروج المغلوب في 3 ديسمبر بنظام مباراة واحدة لكل فريق مشارك في هذه الأدوار، ويمكن أن تمتد المباراة إلى وقت إضافي ثم ركلات ترجيح لتحديد الفائز.

* ما هو موعد النهائي؟

- تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر على ملعب لوسيل.