أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، ليستمر في الدفاع عن ألوان الفريق حتى 30 يونيو 2028.

وانضم كورتوا إلى صفوف النادي الملكي عام 2018، ونجح منذ ذلك الحين في ترسيخ مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الفريق، بعدما خاض 348 مباراة بقميص ريال مدريد، وأسهم في حصد 14 لقباً، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين.

وتضم حصيلة ألقابه مع الفريق الملكي 3 ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في الدوري الإسباني، إلى جانب لقب واحد في كأس ملك إسبانيا و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وعلى الصعيد الدولي، خاض الحارس البلجيكي 115 مباراة مع منتخب بلاده، كما حصد العديد من الجوائز الفردية، أبرزها القفاز الذهبي في كأس العالم 2018، وجائزة أفضل حارس مرمى من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العام نفسه، وجائزة ياشين عام 2022، وجائزة زامورا عام 2014.

كما اختير كورتوا ضمن التشكيلة المثالية لـ"فيفا" لعامي 2022 و2023، ونال جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، عندما قاد ريال مدريد للتتويج باللقب الرابع عشر في تاريخه على حساب ليفربول.