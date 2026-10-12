"بطل آسيا 2019".. الإسباني سانشيز مدرباً جديداً لمنتخب البحرين

تعاقد الاتحاد البحريني لكرة القدم مع الإسباني فيليكس سانشيز، المدرب السابق لقطر والإكوادور، للإشراف على منتخبه الأول خلفا للكرواتي دراغان تالاييتش، بحسب ما أعلن الاثنين.

وأقيل تالاييتش من منصبه الأسبوع الماضي، بعد الخروج من دور المجموعات لكأس الخليج في مدينة جدة السعودية، بثلاث خسارات أمام الإمارات وقطر واليمن.

وقال الاتحاد البحريني إن سانشيز سيبدأ "مهامه رسميا خلال فترة أيام (فيفا) في نوفمبر المقبل".

وقاد سانشيز (50 عاما) منتخب قطر للظفر بكأس آسيا عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بيد أن مشواره في مونديال 2022 في قطر انتهى مبكرا بثلاث خسارات في دور المجموعات، فأقيل بعد النهائيات عقب 5 سنوات في منصبه.

تولى تدريب الإكوادور في مارس 2023 وقاده إلى 10 انتصارات في 19 مباراة قبل إقالته في يوليو 2024.

عاد إلى الملاعب القطرية مشرفاً على نادي السد في موسم 2024-2025 عندما قاده إلى ثنائية الدوري والكأس، قبل أن يقال في أكتوبر بسبب تراجع نتائج الفريق.

وتنتظر سانشيز استحقاقات مقبلة مهمة، يتقدمها خوض منافسات كأس آسيا 2027 وتصفيات كأس العالم 2030.