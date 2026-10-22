فيفا يوجه الدعوة للراغبين في الحصول على الحقوق الإعلامية لكأس العالم 2030 و2034

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوة للراغبين في شراء الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم 2030 في الولايات المتحدة الأميركية وبورتو ريكو، مع إتاحة الخيار للمهتمين بإضافة حقوق كأس العالم 2034.

وذكر (فيفا) في بيان رسمي له، اليوم الخميس، أنه في أعقاب النجاح الجماهيري الكبير لنسخة عام 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أن تلك الدعوة ستوفر فرصة للمنصات والقنوات الناقلة في الحصول على حقوق الحدث الرياضي الأبرز في العالم.

وتابع أن النسخة الأخيرة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حققت نسبة غير مسبوقة في المشاهدة والتفاعل والأهمية الثقافية، حيث بلغ متوسط عدد المشاهدين 13.5 مليون مشاهد لكل مباراة على مدار 39 يوما و104 مباراة.

وأوضح أن ذلك يمثل زيادة قدرها 166 % مقارنة بنسخة عام 2022 في قطر، حيث جذبت كل مباراة للمنتخب الأميركي أكثر من 20 مليون مشاهد، فيما بلغ متوسط عدد مشاهدي المباراة النهائية 63 مليون، مما جعلها مباراة كرة القدم الأكثر مشاهدة في تاريخ أمريكا.

وقال الأمين العام لفيفا ماتياس جرافستروم: "كانت بطولة كأس العالم 2026 من نصيب الجماهير، لقد حولوا كل مباراة إلى احتفالية بكرة القدم والثقافة وامتدت أجواء الملاعب لتصل إلى ملايين البيوت في جميع أنحاء أمريكا".

وستقام بطولة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، كما ستشهد ثلاث مباريات احتفالية في الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي بمناسبة مرور 100 سنة على أول كأس عالم والتي أقيمت عام 1930، كما ستستضيف المملكة العربية السعودية نسخة عام 2034.