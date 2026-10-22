فيفا يطلق كأس العالم تحت 15 عاماً بمشاركة 189 اتحاداً

يشهد افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم ومهرجان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحت 15 عاماً في العاصمة الأذربيجانية باكو، السبت، مشاركة 78 اتحاداً وطنياً يخوضون أول ظهور لهم في إحدى بطولات كأس العالم التي ينظمها “فيفا”، ضمن إجمالي 189 اتحاداً وطنياً يشاركون في الحدث.

ويجمع الحدث الجديد بين المنافسات الكروية والأنشطة التعليمية واللقاءات مع أساطير كرة القدم، إلى جانب حملات توعوية، في إطار استراتيجية “فيفا” الرامية إلى تطوير المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين الواعدين حول العالم.

وأكد رئيس بطولات الشباب في "فيفا " روبرتو غراسي في بيان أن البطولة تمثل مشروعاً عالمياً طموحاً يجسد رسالة الاتحاد الدولي في إتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن العديد من اللاعبين سيخوضون أول رحلة خارج بلدانهم وأول مشاركة لهم بقميص منتخباتهم الوطنية، فيما أشاد بالتعاون مع اتحاد أذربيجان لكرة القدم لإنجاح النسخة الأولى.

وتقام البطولة على مدار ستة أيام، دون أدوار إقصائية، بما يضمن خوض جميع المنتخبات أكبر عدد ممكن من المباريات الدولية، إذ تتألف المنافسات من مرحلتين، الأولى للتصفيات والثانية لتحديد المراكز عبر ستة مستويات، ويتوج بطل المستوى الأول بلقب البطولة.

ووفقاً للبيان تقام المباريات بنظام ثمانية لاعبين لكل فريق، على شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، مع تبديلات مفتوحة وملاعب مصغرة تتناسب مع الفئة العمرية، فيما يشارك اللاعبون أيضاً في برامج تعليمية ولقاءات مع نجوم كرة القدم وأنشطة توعوية.

وكان مجلس “فيفا” قد أقر في ديسمبر 2025 إطلاق بطولات تحت 15 عاماً للبنين والبنات بنظام المهرجان، المفتوحة أمام الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء، حيث تشهد نسخة 2026 مشاركة 189 اتحاداً في منافسات البنين، على أن تقام أول نسخة للبنات في عام 2027، قبل اعتماد البطولتين سنوياً اعتباراً من عام 2028.

وتستضيف باكو منافسات البطولة في مجمع هوفسان للمنافسات، فيما يحتضن “باكو كريستال هول” حفل الافتتاح والنهائيات، وتستضيف جميع المنتخبات في قرية رياضية واحدة، وذلك بتنظيم مشترك بين “فيفا” واتحاد أذربيجان لكرة القدم، وبدعم من الحكومة الأذربيجانية.

وتضم قائمة الاتحادات الوطنية التي تسجل أول مشاركة لها في بطولات كأس العالم التابعة لـ”فيفا” فلسطين ولبنان إلى جانب 76 اتحاداً آخر من مختلف قارات العالم.