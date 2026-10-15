رئيس "فيفا" يعتذر عن خطط بيع "كأس العالم"

قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، اعتذاره لأعضاء مجلس الاتحاد عن الطريقة التي تعامل بها مع خطته الأخيرة لبيع حقوق كأس العالم.

واعتذر إنفانتينو عن طريقة تعامله بها مع خطة بيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة ببطولات كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص، في محاولة لاحتواء الأزمة التي أثارت انقساماً داخل المؤسسة الكروية الأكبر عالمياً خلال الفترة الأخيرة.

وجاء الاعتذار خلال اجتماع مجلس الفيفا الذي استمر أكثر من 3 ساعات في مدينة زيورخ السويسرية، اليوم الخميس، وسط ضغوط متزايدة على إنفانتينو بسبب طريقة إدارته للملف، بعدما أثار المشروع اعتراضات واسعة من مسؤولين كرويين، خاصة في أوروبا.