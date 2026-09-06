إنفانتينو يقرر خوض انتخابات رئاسة فيفا رغم الضغوط

قرر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة عام 2027، رغم الضغوط المتزايدة التي يواجهها. وأكدت متحدثة باسم فيفا اليوم الأحد أن إنفانتينو لا يزال متمسكاً بخطته للترشح لولاية جديدة، بعدما أعلن بالفعل في وقت سابق عزمه خوض الانتخابات.

وتجنب إنفانتينو الإجابة عن أسئلة بشأن مستقبله، وذلك خلال حضوره افتتاح كأس العالم للشابات تحت 20 عاما في بولندا أمس السبت، في ظل الضغوط التي يتعرض لها عقب انهيار خطة لبيع حصص في الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وفي وقت سابق هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع مسابقات فيفا، وبينها كأس العالم.

وذكر فيفا في بيان "أعلن رئيس فيفا في أبريل أنه سيترشح لإعادة انتخابه في 2027. بالطبع، لم يتغير شيء. السيد إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه".

وتعد هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها فيفا اعتزام إنفانتينو خوض انتخابات ولاية رابعة منذ اندلاع الأزمة عقب كأس العالم الأخيرة. وتنص لوائح الاتحاد الدولي على السماح للرئيس بحد أقصى أربع ولايات.

ووفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن يويفا يعتقد أن بالإمكان العثور على مرشح لمنافسة إنفانتينو، الذي سيكون في حاجة إلى دعم 106 اتحادات من أصل 211 اتحادا عضوا في فيفا.

وتخلى يويفا عن فكرة السعي إلى إجراء تصويت لسحب الثقة من إنفانتينو، إذ يتطلب تمرير هذا المقترح الحصول على ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء، أي 159 صوتاً، إلى جانب تغيير في النظام الأساسي لفيفا، وهو ما يعتبر أمراً غير واقعي.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي مرشح لمنافسة إنفانتينو، إلا أن الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، يعتبر من أبرز الخيارات المحتملة.

ويتعين تقديم طلبات الترشح بحلول 18 نوفمبر المقبل، فيما أعلنت اتحادات إنجلترا واسكتلندا وويلز وجمهورية أيرلندا، إلى جانب اتحادات أخرى، سحب دعمها لإنفانتينو.

وفي حال إعادة انتخاب السويسري البالغ من العمر 56 عاماً، سيستمر في منصبه حتى عام 2031.