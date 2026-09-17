قبل التنحّي من منصبه.. مدرب اليابان يستهدف الفوز بكأس آسيا

يأمل مدرب اليابان هاجيمي مورياسو أن يترك إرثا لخليفته من خلال الفوز بكأس آسيا لكرة القدم في يناير المقبل، قبل أن يتنحى عن منصبه بعد أكثر من ثمانية أعوام في قيادة المنتخب، وفق ما قال اليوم الخميس.

وسيُشرف مورياسو على اليابان وهي تسعى لإحراز اللقب القاري للمرة الأولى منذ 16 عاما في البطولة التي تستضيفها السعودية.

وبعد ذلك سيسلّم المهمة إلى غو أويوا الذي يتولى حاليا تدريب منتخب اليابان تحت 23 عاما.

وخرجت اليابان من كأس العالم هذا العام على يد البرازيل في دور الـ32 بعدما تلقت هدفا في اللحظات الأخيرة في طريقها إلى الخسارة 1-2.

وأبقى مورياسو ثقته بمعظم أولئك اللاعبين عندما أعلن تشكيلته لأربع مباريات ودية مقبلة على أرضه، وقال إنه يريد أن يختتم مهمته بأفضل صورة.

وقال: "ستتغير القيادة، لكن أيا كان من سيتولى المسؤولية فسيكون لديه الهدف نفسه، وهو مساعدة اليابان على الفوز والتطور".

وأضاف: "نريد مواصلة البناء نحو كأس آسيا ثم تسليم الراية بطريقة جيدة".

وستلعب اليابان أمام الأوروغواي وفنزويلا هذا الشهر قبل أن تشارك في دورة رباعية تضم الإكوادور ونيوزيلندا وبنما في أكتوبر.

وضم مورياسو إلى تشكيلته حارس مرمى أستون فيلا الجديد زيون سوزوكي إلى جانب دايتشي كامادا وتاكيهيرو تومياسو ثنائي كريستال بالاس، دايزن مايدا لاعب إيبسويتش تاون.

واستُبعد ستة لاعبين من تشكيلة كأس العالم، فيما تلقى أربعة لاعبين استدعاءهم الأول، بينهم كوريو ماتسوكي من ساوثمبتون.

وقال مورياسو إن مهمته "ليست تفكيك الفريق بل مواصلة السير في الطريق نفسه"، مضيفاً: "أدرك أن الاستمرار في هذا النهج يمنحنا فرصة أفضل للفوز بكأس آسيا".

وتابع: "لكن الأمر لا يقتصر على تكرار ما حدث سابقا، فهناك دائما تطور ومنافسة بين اللاعبين".

وأوقعت القرعة اليابان في مجموعة بكأس آسيا تضم حاملة اللقب قطر وتايلاند وإندونيسيا.

وكانت اليابان قد خرجت من الدور ربع النهائي على يد إيران في البطولة التي أُقيمت قبل ثلاثة أعوام في قطر.

كما ستخوض اليابان مباراتين وديتين أمام البرازيل والباراغواي في سنغافورة خلال نوفمبر المقبل.