كلوب يستدعي 44 لاعباً.. ويخوض 4 مباريات ودية بطريقة ألمانية مبتكرة

استدعى يورغن كلوب مدرب المنتخب الالماني 16 لاعبا للمرة الاولى، حيث كشف الخميس عن قائمة موسعة تضم 44 لاعبا لمعسكره الاول منذ توليه المهام الفنية في الصيف.

وعادة ما تقتصر قوائم المنتخبات على 20 لاعبا ميدانيا وثلاثة حراس مرمى، إلا أن مدرب ليفربول الانجليزي السابق اتخذ خطوة غير معتادة باختيار تشكيلة موسعة.

وقسّم كلوب القائمة الموسعة إلى تشكيلتين منفصلتين لخوض مباريات ألمانيا الاربع المقبلة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وستكون المجموعة الأولى متاحة لمواجهتي هولندا في أمستردام في 24 سبتمبر، وليونان على الأراضي الألمانية (في مدينة أوغسبورغ) بعد ثلاثة أيام.

أما المجموعة الثانية فستكون جاهزة لمباراتي صربيا في ميونيخ في الاول من أكتوبر، واليونان في سالونيك في الرابع منه.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي بفرانكفورت: "من غير المعتاد خوض أربع مباريات في غضون أسبوعين مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "أرغب في التعرف على أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال تلك الفترة... لا يتعلق الأمر بفريق (أ) وفريق (ب)، بل تم تشكيل القائمتين بطريقة تضمن انسجام عناصر كل منهما معا بشكل جيد".

وتولى كلوب منصب مدرب أبطال العالم 4 مرات خلفا ليوليان ناغلسمان في يوليو، وذلك عقب الخروج المخيب للآمال من دور الـ32 في مونديال 2026، وهي المرة الثالثة تواليا التي يودع فيها المنتخب نهائيات كأس العالم مبكرا.

وتابع "لقد ساد شعور عقب كأس العالم بأن كرة القدم الألمانية قد انهارت تماما، وأنه لم نعد نملك المواهب أو لاعبين".

واردف المدرب البالغ 59 عاما "لكن خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ومع فحصنا للأمور عن كثب، لفتت انتباهنا مواهب عديدة. إنها تشكيلة مُعدة للمستقبل، لعامين أو ثلاثة أعوام قادمة، وليس فقط للمباريات الدولية الأربع المقبلة".

واستبعد كلوب كلا من لوروا سانيه، دينيز أونداف، ليون غوريتسكا والحارس أوليفر باومان، في حين اعتزل المخضرمان الحارس مانويل نوير وأنتونيو روديغر اللعب الدولي بعد كأس العالم التي أقيمت في الصيف.

دير شتيغن الخيار الأول.. وكيميش القائد

وسيكون مارك-أندريه تير شتيغن الخيار الأول لألمانيا لحراسة المرمى.

وكان تير شتيغن قد غادر برشلونة الإسباني متجها إلى أياكس الهولندي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال الصيف، وذلك بعدما وقع ضحية الاصابات المتكررة التي قيدت مشاركاته في 12 مباراة رسمية فقط على مدار العامين الماضيين.

وسيحتفظ يوزوا كيميش، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ والأكثر خبرة في التشكيلة برصيد 114 مباراة دولية، بشارة القيادة.

ومن المقرر أن ينتقل اللاعب البالغ 31 عاما من مركز الظهير الأيمن إلى خط الوسط المحوري، وهو المركز الذي يشغله عادة مع عملاق بافاريا.

كما تم استبعاد أونداف الذي كان أحد النقاط المضيئة القليلة لألمانيا في كأس العالم، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية أن مهاجم برايتون الانكليزي سيحصل على فترة راحة للتعافي من إصابة في وتر العرقوب.

ومن بين اللاعبين الستة عشر المرشحين لخوض مباراتهم الأولى، يبرز اسم المغربي الاصل يونس بن طالب (22 عاما)، لاعب أينتراخت فرانكفورت الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية قبل موسم واحد، إلى جانب فين يلتش مدافع شتوتغارت، وفيتالي غانلت لاعب خط وسط برنتفورد، وميكا باور لاعب خط وسط غلاسكو الاسكتلندي.

تشكيلة ألمانيا أمام هولندا واليونان في سبتمبر:

حراس المرمى: فين داهمين (أوغسبورغ)، ألكسندر نويبل (بشكتاش التركي)، مارك-أندريه تير شتيغن (أياكس).

الدفاع: هينيس بيرنس (أوغسبورغ)، يان أوريل بيسك (إنتر الإيطالي)، ناثانيال براون وجوناثان تاه (بايرن ميونيخ)، ماكس روزنفيلدر وفيليب تريو (فرايبورغ)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) وجوشا فاغنمان (شتوتغارت).

الوسط: نديم أميري (ماينتس)، بامبيس كونتي (هوفنهايم)، يانيك إنغلهارت (فرايبورغ)، كريس فويهريش (شتوتغارت)، سيرج غنابري، جمال موسيالا، يوزوا كيميش ولينارت كارل (بايرن ميونخ)، فيليكس نميتشا (بوروسيا دورتموند)، كيفن شاده (برنتفورد). أنتون ستاش (ليدز يونايتد الانجليزي).

الهجوم: يونس بن طالب (أينتراخت فرانكفورت) وكاي هافيرتس (أرسنال الانجليزي).

تشكيلة ألمانيا أمام صربيا واليونان في أكتوبر:

حراس المرمى: نواه أتوبولو (أينتراخت فرانكفورت)، فين داهمين (أوغسبورغ)، يوناس أوربيش (بايرن ميونيخ).

الدفاع: فالديمار أنتون (بوروسيا دورتموند)، ريدل باكو (لايبزيغ)، فين غيلتش وماكسيميليان ميتلشتات (شتوتغارت)، ديفيد راوم (لايبزيغ)، مالك ثياو (نيوكاسل يونايتد).

الوسط: كريم أديمي (برشلونة الإسباني)، ميكا باور (سلتيك الاسكتلندي)، توم بيشوف وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، سعيد الملا (كولن)، براجان غرودا (لايبزيغ)، فيتالي غانلت (برنتفورد)، فيليكس كايدل (إلفرسبيرغ)، ديري شيرهانت (فرايبورغ)، فلوريان فيرتس (ليفربول).

الهجوم: جوناثان بوركاردت (أينتراخت فرانكفورت)، نيك فولتيماده (يوفنتوس الإيطالي).