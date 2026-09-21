خليجي 27.. الاتحاد الكويتي يجدد الثقة في سوزا حتى بعد كأس آسيا 2027

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف بقاء المدرب البرتغالي لمنتخب بلاده لكرة القدم هيليو سوزا في منصبه حتى نهاية كأس آسيا 2027 بغض النظر عن نتائج كأس الخليج.

وقال اليوسف: "راضون عن عمل سوزا، ولن يتم تغيير الجهاز الفني إلا عقب كأس آسيا، في حال كانت هناك حاجة للتغيير".

وتعاقد الاتحاد الكويتي مع سوزا في 31 يوليو 2025 ولمدة عامين خلفا للأرجنتيني خوان أنتونيو بيتسي.

ويشارك المنتخب الكويتي في كأس الخليج الـ27 في مدينة جدة السعودية والتي تنطلق الأربعاء حتى السادس من أكتوبر، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى الى جانب السعودية والعراق وعمان.

وأضاف اليوسف على هامش توقيع رعايات لدعم المنتخبات الكويتية: "كأس الخليج حاليا أصعب من السابق، وكل المنتخبات ذاهبة للمنافسة على اللقب. الأزرق ليس ذاهبا في فسحة إلى السعودية، حاله حال كل المنتخبات، ذاهب للمنافسة".

وأوضح أن المواجهة الودية التي خاضها المنتخب الكويتي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس الخليج (10)، أمام اليمن (2-1) لم تكن مباراة ودية بالمعنى التقليدي.

وقال: "لم نلعب مباراة أمام اليمن، كان هناك اتفاق بين مدربي المنتخبين على مباراة من أربعة أشواط، كل شوط 20 دقيقة، من أجل مشاركة جميع اللاعبين".

وكشف اليوسف أن بلاده ستستضيف حدثين رياضيين في 2027 "بمستوى الكأس السوبر السعودية" بين 19 و23 ديسمبر المقبل، من دون أن يعلن عن تفاصيلهما.

ويشارك في المسابقة أربعة أندية هي النصر والخلود والأهلي والقادسية، فيما تُجرى قرعة البطولة في 14 أكتوبر المقبل لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي.

واستضافت الكويت الكاس السوبر الفرنسية في يناير الماضي بين باريس سان جرمان ومرسيليا على استاد جابر الأحمد الدولي، وانتهت بتتويج فريق العاصمة بركلات الترجيح.