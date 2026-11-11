علي ماهر: محمد صلاح أحلى حاجة في مصر

قال المدرب الجديد لمنتخب مصر علي ماهر، اليوم الأربعاء، إنه يقدر الإنجازات التي تحققت تحت قيادة سلفه حسام حسن، وعلى رأسها بلوغ دور الستة عشر في كأس العالم 2026، كما أشاد بقائد المنتخب محمد صلاح، معرباً عن امتنانه للثقة التي منحها له مسؤولو الكرة المصرية.

وقال ماهر (52 عاماً) خلال مؤتمر تقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر: "بصراحة، صلاح أحلى حاجة حصلت في مصر".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن السبت الماضي إنهاء تعاونه مع حسام حسن، وتكليف ماهر بقيادة المنتخب الأول.

وجاء رحيل حسن (60 عاماً) رغم ⁠تمديد عقده حتى عام 2030، بعدما قاد المنتخب المصري إلى بلوغ دور الستة عشر في كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي، وحقق خلالها الفريق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ويتولى ماهر قيادة المنتخب بعد فترة ناجحة مع سيراميكا كليوباترا، إلى جانب تجارب تدريبية سابقة مع أندية سموحة وإنبي والمصري ومودرن سبورت.

وتلتقي مصر مع مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وعن ذلك قال ماهر: "المشكلة تكمن في ضيق الوقت. لدينا أفكار كثيرة نرغب في تطبيقها، كما نمتلك أفضل اللاعبين في أفريقيا والعالم. الفارق بين العمل مع الأندية والمنتخبات أن العمل في الأندية يكون يومياً، بينما تتسم المنتخبات بكثرة التفاصيل وضيق فترات التجمع".