رينارد يعلن تشكيلة المنتخب السعودي في مونديال قطر.. وأبرز المستبعدين نواف العابد

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة "الأخضر" النهائية، التي سيشارك بها في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وكان اهم المبعدين المخضرم نواف العابد، رغم ضمه في قائمة مبدئية خلال الاستعداد للنهائيات. وقال العابد عبر حسابه الشخصي عبر تطبيق "سناب شات": "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، الحمد لله على كل حال".

وأضاف: "تمنيت أن أكون مع زملائي في آخر مونديال لي، وفخور وسعيد بكل ما قدمته طوال مسيرتي الكروية مع المنتخب، وأتمنى ألا أكون بخلت بتقديم أي جهد وتضحية تجاه الوطن الذي أعطاني الكثير". واستدعى رينارد المهاجمين فهد المولد، وصالح الشهري، والقائد سلمان الفرج، على رأس قائمة تضم 26 لاعبًا لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر. وأصرَّ المدرب الفرنسي على ضم المولد (28 عامًا) رغم إيقافه لفترة طويلة بسبب مخالفة قواعد المنشطات إذ يعد هداف الجيل الحالي والأكثر خوضًا لمباريات دولية. كما ضم لاعب الوسط الفرج، الذي سجل في مرمى مصر في كأس العالم 2018، بعد تبدد الشكوك حول إصابته في لقاء ودي أمام آيسلندا قبل أيام، وكذلك الشهري العائد من إصابة طويلة. وتبدأ السعودية مشوارها أمام الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

التشكيلة:

في حراس المرمى: محمد العويس ومحمد اليامي ونواف العقيدي.

مدافعون: سلطان الغانم - محمد البريك - عبد الإله العمري - علي البليهي - عبد الله مادو - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد - ياسر الشهراني.

لاعبو الوسط: سلمان الفرج - سالم الدوسري - عبد الإله المالكي - محمد كنو - عبد الرحمن العبود - سامي النجعي - هتان باهبري - ناصر الدوسري - علي الحسن - رياض شراحيلي - عبد الله عطيف.

الهجوم: صالح الشهري - فراس البريكان - هيثم عسيري - فهد المولد.