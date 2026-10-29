بالتزامن مع تحدي دبي للياقة.. الجولة الثانية من مبادرة «انطلق مع الشرطة» 14 نوفمبر المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة «انطلق مع الشرطة» تنظيم الجولة الثانية من النسخة الثانية للمبادرة في 14 نوفمبر المقبل 2026، بالتزامن مع فعاليات النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة (30×30).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بحضور أعضائها، وهم مدير فريق الدراجات في شرطة دبي النقيب يوسف ميرزا الحمادي، و، عضو لجنة فريق شرطة دبي للدراجات النقيب سعيد عبد الله المري، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي عيسى محمد شريف المرزوقي، والملازم أول عبد العزيز الحمادي، إلى جانب عدد من الضباط والإعلاميين والرعاة والشركاء.

وأكدت اللجنة أن الجولة الثانية تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى، التي نُظمت يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن تنظيم الجولة الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفهوم الرياضة أسلوبَ حياة، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنهم وسعادتهم.

وأضافت أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تُعد من المبادرات المهمة التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً للرياضة والسياحة، وتواكب «خطة دبي الرياضية 2033»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف زيادة عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم بحلول عام 2033.

نتائج الجولة الأولى

وخلال المؤتمر الصحافي، أعلنت اللجنة نتائج الجولة الأولى من المبادرة، موضحة أن عدد المسجلين بلغ 1262، بينهم 837 دراجاً و425 مرافقاً، توزعوا على 35 فريقاً. وتوزعت جنسيات المشاركين بواقع 33.7% من الجنسيات الآسيوية، و25.7% من الجنسيات العربية، و4% من الجنسيات الأوروبية والأميركية، و1.2% من الجنسيات الأفريقية، فيما بلغت نسبة الذكور 73%، مقابل 27% للإناث.

وأشارت اللجنة إلى أن الجولة الأولى تضمنت أربع فئات عمرية، هي من 18 إلى 25 عاماً، ومن 25 إلى 35 عاماً، ومن 35 إلى 45 عاماً، ومن 46 إلى 55 عاماً، لافتة إلى أن متوسط أعمار المشاركين بلغ 36.5 سنة.

وأكدت اللجنة أن الجولة الأولى حظيت بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاوز عدد مشاهدات فعالياتها ثلاثة ملايين مشاهدة، فيما بلغت نسبة الانطباعات الإيجابية عن المبادرة 86.9%. كما وصل عدد قراء المحتوى الخاص بها إلى 236 ألفاً، وبلغ عدد المتفاعلين معه 12,834 متفاعلاً، بينهم 3306 تفاعلوا في يوم تنفيذ المبادرة، و4705 في 20 أكتوبر، موعد فتح باب التسجيل للمشاركة.

وبيّنت اللجنة أن نتائج استطلاع للرأي أجرته عبر حساب فريق شرطة دبي على منصة «إنستغرام» أظهرت أن نسبة رضا المشاركين عن فعاليات الجولة الأولى بلغت 97.4%.

هدف المبادرة

تستهدف مبادرة «انطلق مع الشرطة» هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.

كما تتيح المبادرة مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يمنح المشاركين فرصة للتفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.

وتندرج المبادرة ضمن «فعاليات الدراجات الهوائية» التي أطلقتها شرطة دبي للموسم الرياضي 2026، وتتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار ثمانية أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.