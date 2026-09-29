وفاة حارس العراق السابق جلال عبد الرحمن.. شارك أمام الإمارات في «خليجي 4»

توفي حارس مرمى منتخب العراق السابق جلال عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز» العراقية.

وكان الراحل ضمن منتخب العراق في كأس الخليج العربي الرابعة، التي أقيمت في الدوحة عام 1976، وشهدت أول مشاركة عراقية في البطولة. ووفق سجل مباريات الدورة، حرس عبد الرحمن مرمى منتخب بلاده أساسياً أمام الإمارات في السادس من أبريل، في مباراة انتهت بفوز العراق بأربعة أهداف دون رد.

وذكرت وكالة «شفق نيوز» أن عبد الرحمن مثّل المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 1974 ونهائيات كأس آسيا 1976، وكان من أبرز حراس الكرة العراقية في سبعينيات القرن الماضي.