عبد الرحيم جمعة: منتخب الإمارات في عهد زلاتكو يبشر بالخير

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم عبد الرحيم جمعة أن أداء «الأبيض» أمام اليمن في الجولة الافتتاحية لـ«خليجي 27»، المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، يبشر بالخير تحت قيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، مشدداً على أهمية التعامل مع مباريات البطولة خطوة بخطوة.

وأشار إلى أن منتخبي الإمارات وقطر هما الأقرب إلى التأهل إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الثانية، لافتاً إلى إعجابه بالأداء الذي قدمه لاعب المنتخب نيكولاس خيمينيز خلال المباراة، ومطالباً بعدم الاستعجال في الحكم على أداء المنتخب، باعتبار أن بصمة المدرب زلاتكو ستظهر مع مرور الوقت.

وقال عبد الرحيم جمعة، خلال برنامج «خليجي كافيه» على قناة أبوظبي الرياضية: «منتخبا الإمارات وقطر حصلا معاً على الأهم، وهو حصد النقاط الثلاث لكل منهما، لذلك فإنهما الأقرب للتأهل إلى الدور المقبل في البطولة».

وأثنى عبد الرحيم جمعة على المستوى الفني الذي ظهر به اللاعب نيكولاس خيمينيز، مشيراً إلى الدور الذي قام به كل من لاعبي الارتكاز مامادو كوليبالي وعصام فايز، إلى جانب خيمينيز، في مساندة خط الهجوم، من خلال السيطرة على وسط الملعب، والتقدم نحو الهجوم، وخلق المساحات والفرص أمام مرمى المنتخب اليمني.

وأضاف: «أعجبني جداً نيكولاس خيمينيز بعد الدور الكبير الذي قام به خلال المباراة، نظراً إلى أنه، بجانب تسجيله هدفين، كان يأتي من الخلف ويتقدم لمساندة خط الهجوم».

وأشار عبد الرحيم جمعة إلى أن منتخب البحرين، حامل اللقب، الذي سيواجه منتخب الإمارات غداً الأحد، افتقد اللياقة البدنية خلال مباراته الافتتاحية أمام قطر.

وتحدث عبد الرحيم جمعة عن ذكرياته خلال «خليجي 18»، التي أقيمت في الإمارات عام 2007، وتوّج خلالها المنتخب باللقب، لافتاً إلى الدور الكبير الذي كان يقوم به مدرب المنتخب الأسبق، الراحل برونو ميتسو، في توجيه النصائح إلى اللاعبين، ما أسهم في الفوز باللقب بعد التفوق على المنتخب العماني في المباراة النهائية.

وتطرق عبد الرحيم جمعة إلى هدف الفوز الوحيد في نهائي «خليجي 18»، الذي سجله اللاعب الدولي إسماعيل مطر، وتوّج به المنتخب الإماراتي بطلاً للمرة الأولى في تاريخه في بطولات كأس الخليج، مشيراً إلى أنه قام بصناعة الهدف.

وأوضح أن الهدف جاء إثر هجمة سريعة مرتدة، مرر خلالها الكرة إلى إسماعيل مطر من فوق مدافعي المنتخب العماني، ليضعها إسماعيل في الشباك.