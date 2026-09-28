خبير تحكيمي: أهداف الإمارات الثلاثة أمام البحرين صحيحة.. ولا أخطاء تحكيمية مؤثرة

أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم وخبير التحكيم، عبد الله العاجل، صحة الأهداف الثلاثة التي سجلها المنتخب الوطني في مرمى المنتخب البحريني، خلال المواجهة التي جمعتهما الأحد على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية، وانتهت بفوز «الأبيض» بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس الخليج «خليجي 27».

وأشار العاجل إلى أن الحكم الكويتي عبد الله جمالي قاد المباراة إلى بر الأمان، بمعاونة طاقمه التحكيمي، دون ارتكاب أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتيجة اللقاء، الذي شهد الفوز الثاني على التوالي للمنتخب الوطني، بعد تغلبه على اليمن بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال عبد الله العاجل في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «حكم اللقاء كان موفقاً، ولم يجد أي صعوبة في إدارة المباراة، كون اللاعبين تفرغوا للعب، كما سيطر المنتخب الإماراتي بشكل واضح على مجريات المباراة، وخلت المواجهة بشكل عام من أي حالات تحكيمية جدلية».

وأوضح: «بالنسبة إلى الهدف الأول للمنتخب، الذي سجله اللاعب عثمان كامارا في الدقيقة 30، فهو هدف صحيح، ولم يشهد الشوط الأول أي حالات تحكيمية جدلية».

وأضاف: «الهدفان الثاني والثالث، اللذان سجلهما جويلهرم بالا وعلي صالح، كانا صحيحين أيضاً».