مطر وخليل يقودان هجوم «الأبيض» في مواجهة البحرين بكأس الخليج لقدامى اللاعبين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات التشكيلة الاساسية لمباراته أمام البحرين التي تقام اليوم السبت ضمن الجولة الثانية في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين المقامة حالياً في الدوحة.

وضمت التشكيلة كلاً من: الحارس وليد سالم، وفي الدفاع بشير سعيد ويوسف جابر ووليد عباس وعبد الله مال الله، وفي الوسط سيف محمد وهلال سعيد وسلطان الغافري وإسماعيل مطر، وفي الهجوم فيصل خليل وسالم خميس.

واستقر الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عيد باروت على نفس الوجوه التي خاضت المباراة السابقة أمام اليمن في الجولة الأولى مع تغيير لاعب واحد فقط هو إشراك عبد الله مال الله بدلاً من أحمد خميس الذي شارك أساسيا في المباراة السابقة.