لجنة الحكام بالاتحاد الخليجي لكرة القدم تصدر تعيينات حكام اليوم السادس في (خليجي 27)

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الحكام المكلفين بإدارة مباراتي اليوم السادس من منافسات بطولة كأس الخليج (خليجي 27)، المقامة حاليا في السعودية، والمقررة غدا الأربعاء، مع انطلاق مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة الإمارات وقطر، التي تقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، فيما يتولى العماني قاسم الحاتمي مهمة الحكم الرابع.

وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، تم تعيين المغربي حمزة الفارق حكما للفيديو، والصيني فو مينج مساعدا لحكم الفيديو، فيما يتولى العماني ابراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.

أما المباراة الثانية، التي تجمع البحرين واليمن على استاد الأمير عبدالله الفيصل، فقد أسندت لجنة الحكام إدارتها إلى الحكم العراقي زيد ثامر، ويعاونه مواطناه حيدر عبد الحسن وأمير داود حسين، فيما يتولى السعودي خالد الطريس مهمة الحكم الرابع.

وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، تم تعيين السعودي عبدالله الشهري حكما للفيديو، والكويتي عبدالله عرب مساعدا لحكم الفيديو، فيما يتولى الإماراتي حمد المزروعي مهمة مقيم الحكام.

ويتصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب قطر، المتساوي معه في ذات الرصيد، ليتأهلا سويا للدور قبل النهائي في البطولة، في حين يتواجد منتخبا البحرين (حامل اللقب) واليمن، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بلا رصيد، عقب خسارتهما في أول جولتين.