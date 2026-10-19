إعلام رسمي: البرلمان المصري يؤجّل مناقشة تقديم الدعم الدفاعي للسعودية إلى 26 أكتوبر

أرجأ البرلمان المصري، اليوم الإثنين، مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم الدفاعي إلى السعودية إلى الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة أخبار اليوم الرسمية.

وأوردت الصحيفة، أن الجلسة المؤجلة منذ الأحد رُفعت "على أن يتم استكمال المناقشات يوم 26 أكتوبر المقبل".

وكان السيسي طلب من البرلمان، السبت، تفويضاً للمساهمة في الدفاع عن المملكة في حال طلبت ذلك، داعياً المجلس لجلسة طارئة.

وعقد البرلمان جلسة، أمس الأحد، لمناقشة طلب السيسي انتهت بالتأجيل إلى الإثنين.

وأكد عضو البرلمان، مصطفى بكري، عبر منصة "إكس" "تأجيل جلسة مجلس النواب للموافقة على تفويض رئيس الجمهورية إلى الإثنين المقبل".