العداءة مريم كريم تمنح الإمارات الذهبية الأولى في "الألعاب الآسيوية 2026"

منحت العدّاءة مريم كريم، الإمارات ذهبيتها الأولى في دورة الألعاب الآسيوية، بعد فوزها في سباق 400 م حواجز، اليوم الاثنين، ضمن منافسات ألعاب القوى في ناغويا اليابانية.

وحسمت مريم كريم السباق في آخر أربعين متراً، وسجلت 54.31 ثانية، وحطمت الرقم السابق للألعاب الذي كان مسجلاً باسم البحرينية كيمي أديكويا (54.45).

وتقدمت كريم (18 عاماً) على الكازاخستانية أديلينا زيمس (54.58 ث) والهندية فيثيا رامراج (54.75 ث).

كانت الإمارات قد افتتحت رصيدها من الميداليات في الدورة عن طريق سليمان عبد الرحمن الذي توّج بالميدالية الفضية في نهائي سباق 400 م للرجال.