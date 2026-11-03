بعد مواجهته أستون فيلا مع شباب برشلونة.. فليك يستدعي حمزة عبدالكريم لمواجهة أبطال أوروبا

برز المهاجم المصري حمزة عبدالكريم في واحدة من أكثر المواقف غرابة على هامش مواجهتي برشلونة وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا.

حمزة عبد الكريم، الذي يحمل بطاقة لاعب في فريق برشلونة أتلتيك، ظهر في قائمة فريقين من فرق النادي الكتالوني ضد المنافس نفسه، مساء الثلاثاء، في مسابقتين أوروبيتين مختلفتين، وتدرب حمزة يوم الإثنين مع الفريق الأول تحت قيادة هانز فليك، خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة أستون فيلا، كما جاء اسمه ضمن قائمة الفريق لمباراة دوري أبطال أوروبا، التي أُعلنت ظهر اليوم الثلاثاء.

ومع ذلك، شارك حمزة عبد الكريم أساسياً في مباراة برشلونة وأستون فيلا بدوري أبطال أوروبا للشباب، والتي شارك بها لمدة الشوط الأول كاملاً في المباراة التي انتهت 1-1، حيث قام المدرب بول بلاناس باستدعائه، من أجل تدعيم صفوف فريق الشباب.

واكتسبت تلك المشاركة أهمية خاصة بالنظر إلى أن حمزة مقيد في الأساس ضمن صفوف الفريق الرديف "برشلونة أتلتيك".