الرزوقي يحتفظ بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

احتفظ رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، بمنصبه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لولاية خامسة على التوالي تمتد بين عامي 2026 و2030.

جاء ذلك، عقب حصوله على أعلى عددٍ من الأصوات في انتخابات الاتحاد الدولي للكاراتيه التي جرت أول من أمس على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت في مدينة «بيلسكو-بياوا» في بولندا، وتخللها انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد.

وجاءت اجتماع الجمعية العمومية والانتخابات بحضور رؤساء الاتحادات الوطنية من مختلف انحاء العالم، بالتزامن مع استضافة بولندا لبطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، المقررة خلال الفترة بين 14 و18 أكتوبر الجاري.

كما تضمنت «الجمعية العمومية» اجتماعات تكميلية للجان الفنية والاتحادات القاريةن لبحث وتطوير مسابقات «الكاتا» و«الكوميتيه» والارتقاء بالمستويات التنظيمية والتحكيمية.

يذكر أن اللواء الرزوقي من القيادات الرياضية المؤثرة التي نجحت على الدوان في التأكيد على جدارة الكفاءات الوطنية الإماراتية، وقدرتها الفاعلة في تولي المناصب القيادة وصناعة القرارات في كبرى المؤسسات الرياضية الدولية، ليشكل استمراره في منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بغالية أصوات المقترعين، حجم الثقة التي يحظى به الرزوقي في امتدادٍ لدوره البارز في الدورات السابقة منذ العام 2014.