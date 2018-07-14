ماذا قال ديشامب عن مودريتش وميسي وهازارد

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب، أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد، لاعب رائع ولكن لا يمكن أن يقارن بمستوى كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، وإيدين هازارد لاعب فريق تشيلسي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي كأس العالم 2018.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي مساء غدٍ الأحد، في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم روسيا 2018، بملعب أولمبيسكس كومبليكس لوجنيكي.

وتحدث المدرب في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «لم نفز بالبطولة حتى الآن، لذلك كل ما قدم من الدور الأول لا يساوي شيئًا من دون الفوز أمام كرواتيا، علينا التركيز في مباراة الغد، اللاعبون يدركون أنهم سيخوضون المباراة الأعظم في العام، لذلك نريد خلق توازن يمنحنا الأفضلية«.

وأضاف قائلًا: «مودريتش لاعب لا يقدر بثمن، يمتلك خبرة كبيرة ونشاطاً مفرطاً، تأثيره دائماً يظهر مع المنتخب، ولكن ليس بقيمة الثنائي ليونيل ميسي وإيدين هازارد».

يذكر أن ديدييه ديشامب قد خاض نهائي مونديال 1998 كلاعب وتوج باللقب رفقة المنتخب الفرنسي ومن المتوقع أن يدخل قائمة اللاعبين المتوجين بالبطولة لاعباً ومدرباً.

وأضاف: «لاعب فريق ريال مدريد يمتلك صفات دفاعية عن نجم برشلونة ليونيل ميسي والبلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق تشيلسي، فهو لاعب يمتلك إمكانات كبيرة للغاية، وليس هناك شك بأن لديه طابعًا هجوميًا أيضاً، ولكن ليس بنفس قيمة الثنائي".