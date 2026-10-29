«ميني ميسي» يتسبب في استدعاء الشرطة إلى الملعب!

أثار مقطع فيديو لطفل أميركي يبلغ من العمر ثلاث سنوات جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ادعى والداه أن الشرطة استُدعيت إلى ملعب كرة قدم للأطفال لإبعاده عن المباراة لأنه «جيد أكثر من اللازم».

وأظهر الفيديو، الذي تجاوزت مشاهداته أربعة ملايين مشاهدة، الطفل نيفادا بيير وهو يراوغ لاعبين يكبرونه بعامين ويسجل الأهداف بسهولة في دوري للناشئين بمدينة وينتر بارك في ولاية فلوريدا، قبل أن يظهر والده متحدثاً مع رجال الشرطة قائلاً: «اتصلوا بالشرطة على طفل في الثالثة لأنه جيد جداً».

لكن شرطة وينتر بارك نفت هذه الرواية، مؤكدة في بيان أن البلاغ لم يكن له أي علاقة بموهبة الطفل، بل جاء بسبب خلاف بين الوالدين ومسؤولي الدوري، فيما أظهرت تسجيلات كاميرات الشرطة أن أحد المسؤولين أشار إلى أن الطفل يدفع زملاءه كثيراً.

وبحسب موقع «هافينغتون بوست» الأميركي، بدأ نيفادا مراوغة الكرة في عمر 10 أشهر، ويتدرب مع والده ثلاث ساعات يومياً.