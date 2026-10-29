فان دايك يفتح قلبه: محمد صلاح لن يتكرر في ليفربول

أشاد قائد ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكداً أن ما قدمه «الفرعون» خلال سنواته مع «الريدز» يصعب تكراره، وذلك بعد أشهر من رحيله عن الفريق في الصيف الماضي، قبل عام من نهاية عقده.

وقال فان دايك، في تصريحات نقلها موقع «ياهو سبورتس»، إن رحيل صلاح أصبح واقعاً يجب التعامل معه، مضيفاً: «ما قدمه محمد صلاح على مدار سنوات طويلة كجناح، لا أعتقد أن أحداً يمكنه تكراره».

ولم يقتصر حديث قائد ليفربول على صلاح، إذ أشار إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الثنائي السابق ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، مطالباً لاعبي الفريق الحاليين بتحمل المسؤولية والتقدم لصناعة الفارق.

وانتقل صلاح إلى طرابزون سبور التركي، حيث بدأ تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، في وقت تداولت فيه تقارير إمكانية عودته إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن وسائل إعلام أكدت عدم وجود أي مناقشات داخل إدارة النادي الإنجليزي بهذا الشأن.

ويظل صلاح أحد أبرز الأسماء في تاريخ ليفربول، بعدما قاد الفريق لتحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية، وحطم أرقاماً قياسية عدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.