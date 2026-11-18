أكد مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، أن مواجهة فريقه أمام كلباء، المقررة الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن المنافس يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، ويستفيد من اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

وشدد مورايس على أن طموح الشارقة يتمثل في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والوصول إلى النقطة 18، مؤكداً، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن إمكانية عودة بعض اللاعبين الـ16 الذين غابوا عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام يونايتد في كأس رابطة المحترفين، أن غيابهم سيستمر، ولن يكونوا ضمن خياراته في المباراة المقبلة.

وكشف المدرب عن انضمام لاعب الفريق لوان بيريرا إلى قائمة الغائبين، بعدما عاد أخيراً من مشاركته مع المنتخب الوطني مصاباً، علماً بأنه لم يشارك أيضاً في المباراة الأخيرة أمام يونايتد، بسبب وجوده مع المنتخب خلال وديتي هندوراس وسورية.

وقال مورايس: «من الصعب جداً إعداد الفريق في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، لكن طموحنا دائماً هو الفوز في المباريات».

وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد الأربعاء بمقر نادي الشارقة: «المواجهة أمام كلباء من المباريات المهمة التي تحظى بمتابعة الجماهير، لذلك لن تكون سهلة، خصوصاً أننا سنواجه فريقاً منظماً يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، كما أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره».

وكشف مدرب الشارقة عن إمكانية عودة لاعب الفريق ليو أزيفيدو إلى المشاركة، في حال أثبت جاهزيته خلال التدريب الأخير الذي يسبق المباراة.

وأوضح مورايس: «الوقت ضيق جداً لاستشفاء اللاعبين الدوليين الذين عادوا إلى الفريق بعد مشاركتهم الأخيرة مع المنتخبات، وللأسف عاد لوان بيريرا مصاباً بعد مشاركته مع المنتخب الوطني».

وتابع: «نفكر دائماً في الفوز بالمباريات، لكن منذ مواجهة شباب الأهلي ضمن الجولة الثامنة من الدوري، التي فاز فيها الشارقة بهدفين دون مقابل، فقدنا تسعة لاعبين بسبب انضمامهم إلى المنتخبات المختلفة، ورغم ذلك نعمل على تقديم كل ما لدينا في المباريات التي نخوضها».

واختتم مورايس حديثه بالقول: «كل فريق يواجه مشكلات، لكننا نفكر دائماً في إيجاد الحلول والتعامل مع أي مشكلة تواجهنا».