أكد لاعب شباب الأهلي، سعيد عزت الله، أن عودة اللاعبين المصابين إلى صفوف الفريق تمثل دفعة مهمة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الاستحقاقات القوية التي تنتظر الفريق محلياً وآسيوياً، مشيراً إلى أن الفوز على عجمان جاء في توقيت مهم، رغم الصعوبات التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان شباب الأهلي قد حقق الفوز على عجمان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، على استاد راشد بدبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين. ورفعت النقاط الثلاث رصيد شباب الأهلي إلى 16 نقطة، مستعيداً المركز الرابع، في حين تجمد رصيد «البركان» عند 10 نقاط في المركز الثامن مؤقتاً.

وقال عزت الله لـ«الإمارات اليوم»: «شباب الأهلي عانى خلال الأسبوعين الماضيين غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات، وهو ما وضع الفريق أمام تحديات عديدة، سواء على مستوى التحضيرات أو الخيارات المتاحة للجهاز الفني».

وأضاف: «واجهنا الكثير من الصعوبات خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين، لكننا سعداء بعودتهم مجدداً، لأنها تمنح الفريق المزيد من الخيارات والقوة خلال المرحلة المقبلة».

وأوضح أن ارتباط عدد من لاعبي شباب الأهلي بالمشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم شكّل تحدياً إضافياً قبل مواجهة عجمان، خصوصاً أن بعض اللاعبين خاضوا مباريات دولية قبل أقل من ثلاثة أيام من اللقاء، إلى جانب ظروف السفر والعودة إلى دبي.

وتابع: «لم يكن من السهل التحضير للمباراة في ظل عودة اللاعبين الدوليين قبل وقت قصير، إذ لم تتح لنا الفرصة للتدريب معاً بصورة طبيعية، وكنا ننتظر اكتمال صفوف الفريق، لذلك كان الحصول على النقاط الثلاث أمراً مهماً للغاية بالنسبة لنا».

وشدد عزت الله على أن الفريق يتطلع إلى استثمار الفوز في التحضير للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة العين في كأس السوبر، إلى جانب المباراة المرتقبة على الصعيد الآسيوي.

وقال: «تنتظرنا خلال الأسبوع المقبل مواجهتان مهمتان للغاية، إحداهما بمثابة نهائي كبير يجب علينا الفوز به، إلى جانب المباراة الآسيوية، وندرك جيداً أهمية المباراتين بالنسبة للفريق».

واختتم لاعب شباب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أهمية مساندة الجماهير خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: «أتمنى أن ننجح بدعم جماهيرنا في تحقيق الفوز بالمباراتين، وأن نسعدهم بالنتائج التي ينتظرونها منا».