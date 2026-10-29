تراوري شقّ طريق التألق مع العين بتذكرة شرودر.. ويحلم بـ «الأبيض»

قد لا تلتفت كثيراً إلى لاعب وسط فريق العين، عبدالكريم تراوري إذا شاهدت مباراة لـ«الزعيم»، لكن إذا ركزت على تحركاته، فسترى جانباً كبيراً من تفاصيل المباراة، فاللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، يُوظّف لياقته البدنية العالية في تغطية مساحات واسعة من الملعب، واستعادة الكرة، وملاحقة تحركات المنافس، والتحول سريعاً من الدفاع إلى الهجوم.

ويجيد تراوري كذلك قراءة تحركات اللاعبين واستشعار الخطر، واختيار توقيت التقدم أو التراجع، في مركز يتطلب الجمع بين الانضباط الدفاعي والإسهام في بناء الهجمات، كما أنه يُمثّل المخرج الهادئ من المناطق الضيقة بالاحتفاظ بالكرة، واتخاذ القرار تحت ضغط المنافس.

ويواصل تراوري بناء مسيرته مع «الزعيم»، بعدما انتقل من لاعب انضم إلى النادي في الـ16 من عمره إلى الخيار الأساسي في خط الوسط، وهو مرشح لارتداء قميص المنتخب الوطني.

وتعود إحدى أبرز محطات تطوره إلى عام 2023، حين منحه مدرب العين السابق، الهولندي ألفريد شردور، فرصة الصعود من فريق الرديف إلى الفريق الأول، ليبدأ مرحلة جديدة أسهمت في ترسيخ حضوره مع الفريق.

ورد اللاعب بتواضع على الإشادة التي نقلتها «الإمارات اليوم» من شردور، حيث أعرب تراوري عن امتنانه لمدربه السابق، الذي منحه فرصة الصعود إلى الفريق الأول، مشيراً إلى أن كلمات الإشادة منه تركت أثراً في مسيرته.

وقال تراوري تعليقاً على ما وصل إليه حالياً: «أنا ممتن لشرودر، أنا ممتن له حقاً»، في إشارة إلى الدعم الذي حظيّ به خلال بداياته مع الفريق الأول وكان لاحقاً بمثابة تذكرة العبور الحقيقي لوصوله لأن يكون لاعباً متكاملاً.

ويضع لاعب الوسط، الذي تُوِّج بجائزة رابطة المحترفين الإماراتية «الفتى الذهبي» لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً في موسم 2025-2026، ارتداء قميص المنتخب الوطني هدفاً رئيساً في مسيرته المقبلة، مدركاً أن بلوغ هذه المحطة يتطلب مزيداً من العمل وتطوير مستواه، وقال تراوري: «أعلم أنني بحاجة إلى المزيد من العمل لأكون في مستوى جيد، وإن شاء الله سأصل إلى المنتخب الوطني».

وأكد لاعب العين أنه تابع مشاركة «الأبيض» في كأس الخليج، معرباً عن تطلعه إلى الحصول على فرصته لتمثيل المنتخب، والانتقال بتجربته من المنافسات المحلية والقارية إلى الساحة الدولية.

وتطرّق لاعب الوسط إلى غيابه عن «ديربي أبوظبي» أمام الوحدة في دوري المحترفين، ضمن الجولة الثامنة، بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في كأس رئيس الدولة، معرباً عن أسفه لعدم استكمال المباراة الأخيرة، مبدياً ثقته بقدرة زملائه على التعامل مع المواجهة.

وقال: «بالطبع، كنت أرغب في المشاركة في المباراة كاملة، لكن أحياناً تحدث مثل هذه الأمور، وهذا طبيعي، نمتلك اللاعبين القادرين على التعامل مع مثل هذه المواجهات».

وعن فوز العين على تراكتور الإيراني في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، أكد تراوري أن حصد النقاط كان الهدف الأساسي للفريق، وقال: «أنا سعيد بحصولنا على النقاط، فهذا كان هدفنا»، وأضاف: «أحياناً تسير الأمور على هذا النحو في كرة القدم، وقد تفوز في بعض المباريات وتخسر في أخرى، وهذا جزء من اللعبة، هدفنا دائماً هو الفوز في كل مباراة، وقد رأيتم كيف لعبنا، قدمنا أداء جيداً وأنهينا المباراة بشكل رائع».

وواصل اللاعب الذي جرى تجديد عقده حتى 2030: «كنا مستعدين جيداً، فالفريق يضم لاعبين متميّزين وأصحاب خبرة، كما أن الجهاز الفني تحدث معنا ومنحنا الثقة اللازمة لتقديم كل ما لدينا».

وأكد تراوري أن طموح الفريق يظل المنافسة على الألقاب المتبقية، قائلاً: «هدفنا يظل دائماً الفوز بكل شيء، انتهى مشوارنا في كأس رئيس الدولة، والآن سنركز على الدوري والبطولات الآسيوية».

• تراوري تُوِّج بجائزة رابطة المحترفين الإماراتية «الفتى الذهبي»، لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، في موسم 2025 - 2026.