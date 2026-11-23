قررت إدارة نادي عجمان فتح أبواب مدرجات استاد راشد بن سعيد أمام الجماهير مجاناً، لحضور مباراة الفريق أمام الاتفاق السعودي، المقررة ضمن الجولة الرابعة من بطولة الأندية الخليجية لكرة القدم، في خطوة تستهدف حشد أكبر دعم جماهيري للفريق خلال المواجهة التي يطمح فيها «البرتقالي» إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني.

ولم تكتفِ إدارة النادي بإتاحة الدخول المجاني، بل أعدّت أيضاً مجموعة من الحوافز للجماهير، تتضمن تنظيم سحوبات على تذاكر للفوز بهدايا عينية، في مسعى لاستقطاب أكبر عدد من المشجعين، مع توجيه الدعوة إلى جماهير عجمان وأنصار الأندية الأخرى للحضور ومساندة الفريق في هذه المواجهة المهمة.

وأكد مدير فريق عجمان، محمد حسين، أن الجمهور يمثل أحد أهم أسلحة الفريق في مواجهة الاتفاق، لما يتركه الحضور الجماهيري من تأثير إيجابي في اللاعبين، مشيراً إلى أن ذلك ظهر بوضوح في المباراة الافتتاحية التي خاضها عجمان أمام أربيل العراقي، عندما قدمت الجماهير لوحة مميزة في المدرجات، وكان لتشجيعها دور واضح في رفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم داخل الملعب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن المواجهة لن تكون سهلة»، موضحاً أن «الاتفاق سيخوض المباراة بصفوف أكثر اكتمالاً، بعد عودة عدد من لاعبيه المصابين إلى التشكيلة الأساسية، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة»، لكنه أكد في المقابل ثقة الفريق بقدرات لاعبيه، وإدراكهم أهمية المباراة في مشوار البطولة.

وأضاف: «هدفنا واضح، ويتمثل في تحقيق الفوز، صحيح أن المباراة ستكون صعبة، لكنها تمثل محطة مهمة في طريق التأهل إلى الدور الثاني، ولذلك ننتظر من اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير التي ستحضر إلى المدرجات».

وعلى صعيد التحضيرات، يختتم عجمان تدريباته مساء اليوم، استعداداً للمواجهة بعد خسارته الماضية أمام شباب الأهلي في الجولة التاسعة بدوري المحترفين 1-3، إذ يسعى المدرب الصربي، غوران توفغدزيتش، إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، والاستقرار على التشكيلة التي سيبدأ بها اللقاء، في ظل بعض الغيابات التي تفرض عليه إجراء تعديلات، خصوصاً في خط الوسط.

وتأكد غياب بلال يوسف بسبب الإيقاف، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، وفقاً للوائح البطولة التي تقضي بإيقاف اللاعب عند تلقيه إنذارين، كما يغيب إسماعيل مؤمن بداعي الإصابة، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدي إيجاد البدائل المناسبة.

وأكد محمد حسين ثقة الجهاز الفني بقدرة المجموعة على تعويض الغيابات التي يعانيها عجمان أمام الاتفاق، خصوصاً أن الفريق يمتلك العناصر القادرة على تقديم المستوى المطلوب، وأضاف أن الجهاز الفني عمل على تجهيز جميع العناصر المتاحة، معوّلاً على روح الفريق وقدرة اللاعبين على تنفيذ المطلوب منهم في المباراة.