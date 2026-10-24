تنسيق

كشف ولي أمر لاعب في المراحل السنية عن غياب التنسيق بين المدارس والأندية، لأن ابنه يبدأ دوامه المدرسي في الصباح الباكر وينتهي مساءً بعد التدريبات، في برنامج يومي مرهق، مطالباً بتنظيم مواعيد الطلاب اللاعبين.

خشونة

استغرب لاعب في أحد أندية المحترفين الخشونة المفرطة من الفريق المنافس، كاشفاً عن إصابة أربعة لاعبين في مباراة واحدة، مطالباً الجهات المختصة بتشديد العقوبات للحد من الظاهرة، وحماية الأندية من خسارة لاعبيها بسبب الإصابات.

تراجع

استغرب متابعون لدوري الدرجة الأولى تراجع فرص المدرب المواطن بعد مغادرة محمد جلبوت تدريب البطائح أخيراً، خصوصاً مع استمرار الاعتماد على المدربين الأجانب، مؤكدين امتلاك الساحة الرياضية كفاءات وطنية مؤهلة، داعين إلى منحها الفرصة والثقة لإثبات قدراتها.

خبراء

أكد جمهور أحد أندية المحترفين ضرورة تشكيل لجنة فنية بصلاحيات حقيقية لتصحيح أخطاء شركة كرة القدم، والاستفادة من اللاعبين السابقين أصحاب الخبرة الدولية، المستعدين لدعم الفريق.

تعاقدات

استغرب إداري سابق في أحد أندية المحترفين تعاقد إدارة النادي مع عدد كبير من اللاعبين قبل اختيار المدرب، مؤكداً أن المنطق الفني يقتضي التعاقد مع المدرب أولاً ليحدد احتياجات الفريق والمراكز التي تتطلب التعزيز.

دكة

استغرب لاعب في الفريق الأول لأحد أندية الدرجة الأولى استمرار جلوسه على دكة البدلاء، رغم التزامه بالتدريبات، متسائلاً عن معايير اختيار التشكيلة الأساسية.