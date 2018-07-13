«الفيفا» يمنع تصوير «الجميلات» في مدرجات المونديال

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توجيهاته بمنع محطات التلفزيون من التركيز علي المشجعات الحسناوات بالمدرجات خلال نقل مباريات كأس العالم 2018 المتبقية.

ويتبقى مباراتان لنهاية المونديال الأولى غدا في السادسة مساء بين إنجلترا وبلجيكا فى مباراة تحديد المركز الثالث، والثانية بين فرنسا وكرواتيا الأحد فى نهائى البطولة.

وكشفت صحيفة «غازيتا» الروسية أن المسؤولين في «فيفا» تلقوا العديد من الانتقادات بسبب التركيز بشكل مبالغ فيه من محطات التلفزيون الناقلة للبطولة علي عرض المشجعات الجميلات خلال تواجدهن في مدرجات روسيا خلال المونديال الحالي.

وقال فيدريكو أدييشي أحد مسؤولي «الفيفا» في تصريحات لـ«غازيتا» أن الكاميرات التي تركز على النساء في المدرجات تسببت في العديد من الأزمات من عدة منظمات نسوية اتهمتنا بالتمييز ضد المرأة، ونسعى لحلها في الوقت الحالي. وأضاف «سيتم مناقشة هذه المسألة مع القنوات التلفزيونية التي تبث مثل هذه الصور، وسيتم منع بث صور المشجعات الحسناوات خلال مباريات كأس العالم، وسنتخذ بعض الإجراءات فيما يتعلق ببعض القضايا التي لا تسير على ما يرام».

ووفقا لمنظمة كرة القدم ضد العنصرية فإنها سجلت 300 حالة من التمييز ضد المرأة وأرجعوا تلك الحالات إلى التركيز المستمر مع الجميلات في المدرجات وهو ما يدفع الجماهير خلال البطولة إلى القيام بأفعال غير لائقة.