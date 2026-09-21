السلطات البريطانية توقف رخصة محمد صلاح 6 أشهر وتغرمه بسبب مخالفة مرورية

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نجم منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي محمد صلاح، عوقب بإيقاف رخصة قيادته في إنجلترا لمدة ستة أشهر، ووفقاً للصحيفة، فإنه تم رصد محمد صلاح وهو يتجاوز السرعة المحددة، في شهر مارس الماضي، أثناء قياده

سيارته الفاخرة رولز رويس وهي تسير بسرعة زائدة.

وبحسب ما نشرته "ذا صن" ، فقد التقطت كاميرا متنقلة سيارة صلاح أثناء تجاوزها السرعة المقررة في مدينة ويلمسلو بمقاطعة تشيشاير خلال شهر مارس الماضي، وتحديداً بعد يومين فقط من إعلان اللاعب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح لم يبلغ الشرطة بهوية الشخص الذي كان يقود السيارة وقت تسجيل المخالفة.

وقد تم سحب تهمة تجاوز السرعة المحددة، بينما دانت محكمة في وارينغتون بمقاطعة تشيشاير صلاح غيابياً، بسبب عدم تحديد هوية قائد السيارة، وقضت بإيقاف رخصة قيادته لمدة 6 أشهر، إلى جانب تغريمه 769 يورو.