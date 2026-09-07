سمبيج: نطمئن جمهور الشارقة.. وماضون في تطوير الفريق

أكد رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، إبراهيم صالح سمبيج، أن إدارة النادي ستواصل العمل على تطوير الفريق نحو الأفضل خلال المرحلة المقبلة، مطمئناً جماهير «الملك» بأن الطموحات مستمرة، وذلك عقب الفوز على يونايتد بنتيجة 4-3، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وقال سمبيج، رداً على سؤال حول الرسالة التي يوجهها إلى جماهير الشارقة بعد الفوز: «نطمئن جمهور الشارقة بأننا في إدارة النادي سنعمل على تطوير الفريق نحو الأفضل دائماً خلال المرحلة المقبلة، والفوز الذي حققه الفريق، وهو الثالث له في أربع جولات، كان مهماً بالنسبة لنا، وإذا أردنا مواصلة المشوار فعلينا تحقيق الانتصارات».

وأشاد سمبيج بفريق يونايتد، مشيراً إلى أنه «فريق جيد ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين».

وقال لـ«الإمارات اليوم» رداً على سؤال بشأن خطط النادي للمرحلة المقبلة: «تركيزنا حالياً ينصب على مباراة الفريق المقبلة أمام الوحدة في الجولة الخامسة، وبعدها سنقف على وضع الفريق، خصوصاً في ظل غياب عدد من اللاعبين المصابين، الذين ننتظر عودتهم إلى الفريق مجدداً في حال تعافيهم من الإصابة، ومن بينهم كايو لوكاس وجوليمار».

وأوضح أن الظروف المناخية، خصوصاً ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، لا تساعد اللاعبين على تقديم كل ما لديهم، وتؤثر في أدائهم خلال المباريات، مشيراً إلى أن الشارقة تأثر خلال مواجهة يونايتد بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين، وفي مقدمتهم كايو لوكاس وجوليمار وليو أزيفيدو بسبب الإصابات، وحارب عبدالله بداعي الإيقاف.

ويحتل الشارقة مركزاً متقدماً في جدول دوري أدنوك للمحترفين برصيد تسع نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات، بعدما فاز على الظفرة وحتا ويونايتد، وخسر أمام الجزيرة بهدفين دون ردّ. وسجل الفريق 10 أهداف، فيما استقبلت شباكه ستة أهداف.

ويحلّ الشارقة ضيفاً على الوحدة، يوم 11 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من الدوري، في مواجهة يتطلع خلالها إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والعودة بالنقاط الثلاث.

ويُمثل غياب جوليمار، البالغ 25 عاماً، ضربة مؤثرة للفريق الشرقاوي، بعدما تعاقد معه النادي، في يوليو الماضي، قادماً من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ونجح اللاعب في إثبات نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، حيث شارك في ثلاث مباريات بالدوري أمام الظفرة والجزيرة وحتا، وسجل ثلاثة أهداف.

وكان جوليمار قد تعرض للإصابة خلال مباراة الشارقة أمام حتا في الجولة الثالثة، بعدما قاد الفريق إلى الفوز بثلاثة أهداف دون ردّ، بتسجيله الهدفين الأول والثاني، فيما أحرز المهاجم لابا كودجو الهدف الثالث.