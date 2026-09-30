استطلاع برتغالي: كريستيانو رونالدو لا يستحق اللعب أساسياً مع المنتخب

أظهر استطلاع للرأي بين جماهير المنتخب البرتغالي لكرة القدم، أن قائد المنتخب كريستيانو رونالدو لم يعد يستحق مكاناً في التشكيل الأساسي، بعدما بقي على مقاعد البدلاء دون مشاركة خلال فوز البرتغال بهدفين لهدف على النرويج في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد الماضي.

وأظهر استطلاع أجرته مجلة "أيه بولا" البرتغالية المتخصصة في كرة القدم، ونشرته اليوم الأربعاء، أن الجماهير ترى ضرورة استمرار جونسالو راموس وجواو فيليكس في خط الهجوم خلال مواجهة الدنمارك.

وتوجه رونالدو مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس عقب صافرة النهاية، كما غاب عن تدريبات المنتخب أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة الدنمارك غدا الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية أن رونالدو فضل استخدام صالة ألعاب رياضية مجهزة بشكل أفضل في الفندق بدلا من منشآت التدريب في مالمو، لكن تصرفاته خلال الأيام الأخيرة لم تلق استحسان كثير من الجماهير.

وذكرت التقارير أن جيسوس طلب من رونالدو المشاركة في آخر 30 دقيقة، ولكنه قام بتغيير رأيه. وذكرت وسائل الإعلام البرتغالية أن هذا الأمر يفسر تصرفات رونالدو، في وقت تتكهن فيه بشأن اقتراب نهاية مسيرته الدولية.

وفاجأ رونالدو العديد من المحللين بقراره مواصلة اللعب مع المنتخب بعد خروج البرتغال من دور الـ16 في كأس العالم خلال يوليو الماضي.

وقال رونالدو في مقابلة مع مجلة "فوج" في أغسطس الماضي:"ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم"، وذلك في ظل سعيه للوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته.