"قبعة الفيتو".. ترامب يرد على انتصارات الديمقراطيين بصورة حمراء

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة قبعة بيسبول حمراء تحمل كلمة "فيتو"، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، ملمحاً إلى خطوته المقبلة عقب مؤشرات الفوز الكاسح للديموقراطيين في انتخابات منتصف الولاية وسيطرتهم على مجلسي الكونغرس الأميركي.

وقال الرئيس الأميركي تعليقاً على الصورة : "سأتحول إلى محلل سياسي لأتناول أسباب الخسارة"، وذلك عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي التي أظهرت تقدم الديمقراطيين وخسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس، في تطور سياسي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين الحزبين.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال ترامب إن الديمقراطيين سيرسلون إليه تشريعات وصفها بأنها "جنونية"، مضيفاً أنه سيستخدم حق النقض ضدها. وأوضح: "سيرسلون إليّ أشياء غير منطقية، وسأستخدم حق النقض ضدها. وبعد شهرين من استخدام حق النقض، سيتصلون بي ويسألون: كيف ننجز هذا الأمر؟ وسنعمل معاً".