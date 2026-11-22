خسرت «إنفيديا» في 45 يومًا قيمة تفوق القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بأكمله، حيث فقدت شركة تصنيع الرقائق 2.75 تريليون دولار منذ الرقم القياسي الذي سجلته في 6 أكتوبر. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تبلغ القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة حوالي 2.02 تريليون دولار.

أغلقت أسهم «إنفيديا» (ناسداك: NVDA) عند مستوى قياسي بلغ 239.24 دولارًا في 6 أكتوبر، وأنهت تداولات يوم الجمعة 20 نوفمبر عند 125.53 دولارًا، بانخفاض قدره 47.5%. وخسر السهم 14% يوم الجمعة وحده، حيث انخفض من 145.98 دولارًا في اليوم السابق. وبلغت خسارة الجلسة الواحدة 494 مليار دولار، وهو ثاني أكبر انخفاض في يوم واحد في تاريخ «إينفيديا».

كان هذا الأسبوع تاريخياً، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 22.9% عن سعر إغلاقه في 13 نوفمبر، وهو أسوأ أسبوع لها منذ الفترة التي بدأت في 6 أكتوبر 2008، عندما خسرت 24.6% خلال الأزمة المالية العالمية. ولم يكن هناك سوى أسبوعين أسوأ من ذلك في تاريخ «إنفيديا»، وكلاهما في عام 2008.

استقالة الرئيس التنفيذي تحولت إلى انهيار

تسارعت وتيرة الهبوط بعد استقالة جنسن هوانغ، المؤسس المشارك لشركة «إنفيديا»، من منصب الرئيس التنفيذي في 12 نوفمبر. وأفادت وكالات التتبع أن أسهم الشركة أغلقت على انخفاض بنسبة تزيد عن 4% في ذلك اليوم، مع تعيين المديرة المالية كوليت كريس في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. في اليوم التالي، أغلقت «إنفيديا» بقيمة سوقية أقل من 4 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ يوليو 2025.

ولم يقتصر الألم على سهم واحد، حيث أغلق مؤشر S&P 500 عند 6,910 يوم الجمعة، بانخفاض بنحو 9.3% عن إغلاقه في 11 نوفمبر، بينما أنهى مؤشر ناسداك المركب عند 22,618. ووصف حساب «كالشي» المالي الجلسة بأنها موجة بيع في قطاع الذكاء الاصطناعي أدت إلى «هزيمة ساحقة»، حيث أغلق مؤشرا S&P 500 و«داو جونز» في منطقة التصحيح، بينما تحول مؤشر «ناسداك» إلى المنطقة السلبية لعام 2026.

وقالت منصة التنبؤات «بوليماركت» إن احتمالات انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام قفزت إلى نسبة هائلة بلغت 44%.

لماذا تتأثر العملات المشفرة بهذه التوجهات

تداولت العملات المشفرة كنسخة معززة من تداول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لأسابيع، وأفادت Bitcoin.com News في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن المتداولين تدفقوا على منصة Kalshi للمراهنة على العقود الأبدية لأسهم Nvidia مع ارتفاع التقلبات. وتأثرت أسهم شركات العملات المشفرة بنفس الاتجاه، حيث أغلقت أسهم شركة «ستراتيجي» (Strategy) (ناسداك: MSTR) يوم الجمعة عند 77.80 دولارًا، وأسهم «كوينبيز» (Coinbase) (ناسداك: COIN) عند 101.97 دولارًا، بعد أن تعرضت كلتاهما لضربة قوية مع وصول سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ عامين.