أكسيوس: عملية عسكرية مرتقبة ضد إيران لمدة أسبوع تشمل قيادات وبنية تحتية ومنشآت نووية

كشف مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن أهداف العملية العسكرية المرتقبة ضد إيران تشمل قيادات إيرانية، ومرافق البنية التحتية للطاقة، والمنشآت العسكرية والنووية، ومن المتوقع أن يستمر الهجوم المكثف لمدة أسبوع كامل، وفق موقع أكسيوس.

وأفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن القوات الأميركية في الشرق الأوسط مستعدة لتنفيذ عمليات جديدة ضد إيران خلال 96 ساعة من صدور أمر رئاسي، وأن القوات الموجودة حالياً في المنطقة كافية لتنفيذها.

وأشارت المعلومات إلى أن نطاق العمليات المحتملة قد يتجاوز الضربات المحدودة، ليشمل قائمة واسعة من الأهداف العسكرية ومنشآت الطاقة والمواقع النووية.

ولم يحسم الرئيس الأميركي دونالد تلرامب قراره النهائي بشأن شن هجمات جديدة، إلا أن مسؤولين مطلعين على التخطيط العسكري رجحوا صدور قرار قبل نهاية العام، مع احتمال تنفيذه بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر.