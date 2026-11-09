هيروسيتش: فخور بتسجيل الهدف الـ700 للنصر في دوري المحترفين

أعرب لاعب النصر، آيدن هيروسيتش، عن سعادته بتسجيل الهدف رقم 700 في تاريخ النادي بدوري المحترفين، مؤكداً فخره بارتباط اسمه بهذا الإنجاز التاريخي، خصوصاً أنه جاء بالتزامن مع تطور مستوى الفريق وتحسن أدائه خلال المباريات الأخيرة.

وكان النصر قد حقق فوزاً كبيراً على يونايتد بنتيجة 4-1، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة شهدت وصول «العميد» إلى هدفه رقم 700 في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، والذي حمل توقيع آيدن هيروسيتش، ليضيف اللاعب إنجازاً شخصياً إلى الانتصار المهم لفريقه.

وقال هيروسيتش لـ«الإمارات اليوم»: «أنا فخور للغاية بتسجيل الهدف رقم 700 في تاريخ هذا النادي الكبير بدوري المحترفين، إنها لحظة مميزة بالنسبة لي، وسعيد بأن أكون صاحب هذا الهدف التاريخي”.

وأضاف: «الفريق يتطور مستواه بشكل إيجابي، وهذا واضح خلال المباريات، إذ أصبحنا قادرين على السيطرة على مجريات اللعب وتقديم أداء أفضل، وهو أمر يمنحنا المزيد من الثقة خلال المرحلة المقبلة".

ووجه هيروسيتش الشكر إلى جماهير النصر على مساندتها المستمرة، قائلاً: «أشكر جماهير النادي على دعمها ووقوفها إلى جانبنا باستمرار، فوجودهم يمثل حافزاً كبيراً لنا لتقديم الأفضل وتحقيق النتائج الإيجابية".

ويكتسب الهدف أهمية خاصة في تاريخ النصر بدوري المحترفين، بعدما أصبح آيدن هيروسيتش صاحب الهدف رقم 700 للنادي في المسابقة، بالتزامن مع فوز يمنح الفريق دفعة معنوية لمواصلة تحسين نتائجه خلال المرحلة المقبلة.